Спрэд между ценами WTI и Brent достиг двухлетнего максимума - ИК "Русс-Инвест"

"В последние дни на рынке нефти наблюдается высокая волатильность, - комментирует начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков. - Направление движения сменяется в зависимости от характера поступающих новостей. Проблемы с добычей на крупном ливийском Ливии месторождении Шарара и блокировка трубопроводов одной из военных группировок поддержали рост цен на нефть марки Brent в минувшую пятницу с 51 до 52,9 долл. за барр. В пользу роста также оказались данные статистики от компании Baker Hughes о количестве действующих скважин в США. Количество работающих нефтяных скважин упало на 5 шт. и опустилось до двухмесячного минимума".

На вчерашнем заседании технического комитета мониторинга выполнения договоров ОПЕК+ было констатировано снижение степени выполнения венского соглашения с 98% от уровня договоренностей в июне до 94% в июле. Несмотря на то, что степень выполнения осталась достаточно высокой, котировки смеси Brent просели в понедельник более чем на 1 долл. Поддержал быков Министр нефти Кувейта, который заявил по итогам заседания о вероятности продления соглашения после апреля 2018г. на саммите картеля в ноябре.

"Несмотря на отсутствие направленного тренда обращает на себя внимание резкий рост спрэдов цен между Brent и WTI, - подчеркивает Д. Беденков. - Сейчас спрэд достиг 4,3 долл. в то время как в начале августа был на уровне 2,62 долл. В последний раз такой спрэд наблюдался два года назад. Brent от минимальных цен 21 июня вырос на 16%, а WTI только на 12,5%. Отчасти это обусловлено более серьезным дисбалансом спроса и предложения в США, чем в Европе, за счет роста добычи на сланцевых месторождениях. За два неполных месяца запасы нефти в США упали на 7,4% и опустились ниже уровня начала года. Тем не менее, снижение запасов недостаточное для роста цен и по последним данным остаются выше уровня двухгодичной давности более чем на 11%. С учетом дисбаланса цен поставки нефти в Европу становятся более привлекательными, могут привести к перераспределению предложения и оказать давление на цены Brent".