Рубль остается на привлекательных уровнях на фоне налогового периода - "Нордеа Банк"

"Евро накануне ослаб после того, как индекс экономических настроений институциональных инвесторов от ZEW в Германии и Еврозоне оказался существенно хуже ожиданий (10 вместо ожидавшихся 15 и 29.3 вместо ожидавшихся 34.2). Вышедшие сегодня утром позитивные данные по PMI в Германии и Еврозоне (59.5 вместо ожидавшихся 57.7 и 55.8 вместо 55.5 соответственно) позволили паре отыграть утраченные ранее позиции. В сегодняшнем выступлении Драги не прозвучало значимых для рынка новостей. Вероятно, до сентябрьского заседания ЕЦБ риторика Драги будет максимально сдержанной. Влияние на динамику пары сегодня также могут оказать предварительные данные по PMI и продажам нового жилья в США, где ожидаемый незначительный рост также скорее окажет поддержку доллару. Краткосрочный ориентир 1.168-1.183. Рубль остается на привлекательных уровнях на фоне налогового периода. Рубль накануне сохранялся в узком ценовом диапазоне вблизи 59 рублей за доллар. Повышенный спрос на рублевую ликвидность в рамках продолжающегося налогового периода сохраняется. Уровень 58.80 представляет устойчивую поддержку, сформировавшуюся в последние 3 месяца. По окончании налогового периода у рубля останется довольно мало факторов, способствующих укреплению. Количество коротких позиций по фьючерсным и опционным рублевым контрактам на Чикагской бирже продолжает расти (разность между количеством коротких и длинных позиций достигла исторического минимума), отражая ожидания американских хедж-фондов об ослаблении рубля. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB 58.5-60", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.