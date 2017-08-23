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23 августа 2017 года 11:50

Рынок акций РФ утром протестировал рубеж 1950п по ММВБ за счет выросшего на отчете Сбербанка

Москва. 23 августа. Рынок акций РФ утром в среду протестировал рубеж 1950 пунктов по индексу ММВБ за счет выросших бумаг Сбербанка на фоне выхода неплохого отчета по МСФО, однако смешанные внешние факторы сдерживают "быков".

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1951,3 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1039,61 пункта (+0,02%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,7%.

Доллар стоит 59,13 рубля (+0,06 рубля).

Выросли рублевые акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,3%), Сбербанка (+1,1% и +0,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%).

Сбербанк России в первом полугодии 2017 года увеличил чистую прибыль по МСФО по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33,9% - до 352,2 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали, что Сбербанк получил за январь-июнь 331,3 млрд рублей чистой прибыли, из которых во втором квартале - 164,7 млрд рублей.

Чистая прибыль банка во втором квартале составила 185,6 млрд рублей по сравнению со 145,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года (рост год к году на 27,6%).

Просели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,7% и -3% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%).

Индексы в США накануне выросли на 0,9-1,4% на фоне подъема цен на цветные металлы и нефть, а также квартальной отчетности ряда компаний "второго эшелона".

Участники рынка продолжают ждать ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который стартует в этот четверг. В числе прочих в рамках симпозиума в пятницу выступят глава Федрезерва Джанет Йеллен и председатель Европейского центрального банка Марио Драги.

В Азии в среду также преобладал рост индексов, плюсует Европа (FTSE, CAC 40, DAX прибавляют в пределах 0,1%), однако заявления президента США Дональда Трампа о судьбе североамериканской зоны свободной торговли сдерживают подъем.

Выступая во вторник в Финиксе (штат Аризона), президент США заявил, что соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), скорее всего, прекратит существование. В минувшие выходные завершился первый раунд переговоров о пересмотре НАФТА.

Во вторник США расширили финансовые ограничения в отношении КНДР и ввели индивидуальные санкции против шести физических лиц, включая четырех граждан РФ, из-за торговых контактов с Северной Кореей.

Нефть утром в среду проседает, поскольку данные Американского института нефти (API) показали рост запасов бензина в США, что может стать причиной ослабления спроса на нефть в дальнейшем. По оценкам API, коммерческие запасы бензина выросли на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей, тогда как нефтяные резервы сократились на 3,6 млн баррелей.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в среду составила $51,67 за баррель (-0,4% и +0,4% во вторник), октябрьская цена WTI - $47,62 за баррель (-0,4% и +0,6% накануне).

Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей, до 463 млн баррелей, бензина - на 1,25 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов не изменились.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, данные API продемонстрировали снижение запасов нефти восьмую неделю подряд, но, несмотря на это, нефть продолжает консолидироваться рядом с уровнем $51,5 за баррель, что пока не дает четких сигналов к будущему импульсу. Рекомендуется покупать нефть в случае закрепления выше отметки $53 за баррель с целями $54,3-55,8 за баррель.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также отмечает, что статистика API не смогла поддержать нефтяных "быков". Из Ливии приходят новости о постепенном восстановлении работы месторождения аш-Шарара, которое ежедневно поставляет до 270 тыс. баррелей нефти.

По словам начальника отдела брокерских операций Росевробанка Евгения Волкова, доллар держится в районе 59,1-59,2 руб., что говорит о сохранении стабильности, но пробить вниз отметку 59 руб. будет очень сложно, учитывая внешний фон. С большой вероятностью скоро произойдет серьезная коррекция, так как рубль укрепляется уже 17 дней подряд. Учитывая, что реальных фундаментальных факторов для роста нет, а курс подошел близко к уровню сопротивления, трейдеры начнут фиксировать прибыль.

До конца недели важным факторами будут данные о запасах и производстве нефти в США, а также ежегодный симпозиум глав мировых центробанков, включая руководителей ФРС и ЕЦБ, в Джексон-Хоул. Комментарии и новости с этого события способны оказать сильное влияние на курс доллара, поэтому для рубля риски волатильности достаточно высоки.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов ожидает бокового движения на рынке акций.

Индекс ММВБ находится под влиянием разнонаправленных факторов - роста мировых фондовых площадок и снижающейся нефти. Нефть просела из-за ожидаемого прогноза API, который показал снижение на 3,6 млн баррелей запасов сырой нефти при том, что запасы бензина показали рост на 1,4 млн баррелей. Прогноз по нефти оказал малое влияние на рынок благодаря ранее опубликованному опросу Bloomberg, в котором также ожидалось снижение запасов - на 3,4 млн баррелей.

Однако лето заканчивается, и вместе с ним будет сокращаться потребление бензина, так как автомобильный сезон в США подходит к завершению. НПЗ могут несколько замедлить переработку нефти в дистилляты и прочие продукты, поэтому котировки нефти будут испытывать давление в росте. Вероятно, подъем вернется ближе к концу сентября, когда начнется подготовка к холодному периоду года, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду выросли акции "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+16,8%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,7%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+4,3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,9%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%).

Подешевели бумаги "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (-4,5%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-4,5%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,566 млрд руб. (из них 2,103 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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