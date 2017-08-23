Торговый диапазон на сегодня 58,80 – 59,30 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Российский рубль начал день с небольшого ослабления относительно курса доллара. Однако поддержку национальной валюте может оказать нефть: по прогнозам экспертов, запасы «черного золота» в США за неделю должны сократиться на 3,45 млн баррелей. На ожиданиях инвесторов цены на сырье могут немного подрасти. Но, вероятно, сдерживать бурный рост будет новость о восстановлении добычи в Ливии. Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном заметно снизилась. Президент США Дональд Трамп выразил предположение, что северокорейский лидер начал уважать своих оппонентов. Конечно, в словах Трампа есть доля иронии, но той агрессии в выражениях и формулировках, которая была еще две недели назад, уже нет. Наступившее затишье благоприятно сказывается на позициях американской валюты: доллар начал потихоньку укрепляться. Таким образом, сегодня национальную валюту, с одной стороны, будет поддерживать нефть, а с другой стороны, его рост будет сдерживать укрепившийся доллар. Вероятно, что в этот день рубль будет топтаться на месте. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня: 58,80 – 59,30 руб./долл.", - комментирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.