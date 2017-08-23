Потенциал укрепления евро подходит к концу - "Оргбанк"

Нынешняя неделя довольно скупа на выходящие экономические данные, которые могли бы стать драйверами на торговых площадках, считает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. К тому же это время традиционно приходится на пик отпусков сотрудников финансового сектора. Отсюда и снижение волатильности на финансовых рынках, включая естественно и российский, на фоне снижения объема операций.

"Ожидаемая августовская интрига на российских торговых площадках, похоже, переносится на более позднее время, поддерживая климатический сдвиг в средней полосе России, где июльская жара пришла лишь в середине августа, - комментирует эксперт банка. - Российская валюта уверенно торгуется вблизи 59 рублей за доллар, невзирая на колебания цены на черное золото. Некоторая нервозность на российском валютном рынке наблюдалась в конце прошлой недели, когда нефтяные котировки марки Brent штурмовали 50-долларовую отметку. Тем не менее, он с легкостью отмел все поползновения на свое ослабление и при отскоке нефтяных цен значительно упрочил свое положение. А с наступление очередного налогового периода рубль будет продолжать оставаться стабильной валютой даже при возможной повторной попытке «медведей», используя публикуемые сегодня министерством энергетики США данные по запасам нефти и нефтепродуктов, и что еще более важные данные по добыче нефти за отчетную неделю, вновь поколебать уровень в 50 $/баррель".

Более интересно, на взгляд А. Королева, сейчас выглядит динамика пары EUR/USD, где единая европейская валюта за довольно незначительный период выросла более чем на 12% относительно своего заокеанского собрата. Правда, заслуга этого принадлежит слабости самого доллара относительно всех других мировых валют. И связано это с существенным изменением настроения членов ФРС по поводу ужесточения монетарной политики, разочарованными последними данными по инфляции в США. Некоторая ясность в динамике пары на ближайший период, возможно, прояснится уже на этой неделе, когда состоятся своего рода дебаты глав Центральных банков в Джексон Хоул. В любом случае потенциал укрепления евро подходит к концу, уверен эксперт, и более очевидным выглядит его коррекция и консолидация на более низких уровнях, если, конечно, не помешает этому незапланированная риторика ФРС.