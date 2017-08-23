Курс доллара до конца недели будет находиться под давлением - Локо-Банк

"На торгах в среду российскую валюту все еще будет поддерживать фактор уплаты налогов, - комментирует заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин. - Российские компании продолжат реализацию экспортной выручки, а в условиях низкого спроса на валюту, курс доллара может просесть ниже 59 рублей. Российским сырьевым компаниям предстоит выплатить (НДПИ и налог на прибыль) чуть более 400 млрд рублей. В прошлом месяце эта сумма была практически вдвое выше. На этом фоне российская валюта будет игнорировать динамику цен на нефть. Именно поэтому рубль сможет продемонстрировать позитивную динамику даже несмотря на снижение цен на нефть. Однако, в последствии этот фактор все же окажет влияние на российскую валюту. Проблема в том, что в Ливии и Нигерии объемы нефти слишком быстро восстанавливаются, что создает дополнительное давление на рынок, и в то же время эти страны освобождены от полноценного участия в соглашении ОПЕК+. Согласно нашим прогнозам курс доллара до конца недели будет находиться под давлением, в пределах 58,8 руб. – 59,4 руб.".