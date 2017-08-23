Рубль укрепляется уже 17 дней подряд, мы скоро увидим серьезную коррекцию - РосЕвроБанк

"Рубль неуверенно начал торги в среду на фоне падения цен на нефть. Стоимость барреля Brent упала ниже $51,7, а рубль прибавляет в первые минуты торгов менее 10 коп. к доллару. Тем не менее, курс держится в районе 59,1-59,2 за доллар, что говорит о сохранении стабильности. Но преодолеть отметку в 59 будет очень сложно, учитывая внешний фон. С большой вероятностью мы скоро увидим серьезную коррекцию, так как рубль укрепляется уже 17 дней подряд. Учитывая, что реальных фундаментальных факторов роста нет, а курс подошел близко к уровню сопротивления, трейдеры начнут фиксировать прибыль. До конца недели важным факторами будут данные по запасам и производстве нефти в США, а также ежегодный симпозиум глав ФРС и ЕЦБ в Джексон-Хоул. Комментарии и новости с этого события способны оказать сильное влияние на курс доллара, поэтому для рубля риски волатильности достаточно высоки. Тем не менее, пока ожидается сохранение стабильных торгов, а рубль будет находиться в пределах 59-59,5 за доллар", - отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.