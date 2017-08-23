Осторожность участников рынка способна навредить позитивной динамике рубля - FxPro

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что российский рубль мелкими шагами прокладывает себе путь. Вчера за день пара USD/RUB потеряла лишь 7 копеек, но это произошло при нейтральной динамике нефти. К тому же на протяжении шести торговых сессий подряд внутридневные минимумы были ниже предыдущих, что указывает на преобладание медвежьих настроений в паре.

Пара EUR/RUB, на контрасте, хотя и потеряла вчера 37 копеек, всё же имеет видимую поддержку около 69.30, отказываясь падать ниже. При этом на глобальном форекс EUR/USD вчера за день потеряла около 0.7%, опустившись в область 1.1750.

Как и указывалось во вчерашнем обзоре, после рывка в понедельник единой валюте оказалось не под силу удержаться в области выше 1.18 без помощи со стороны статистики или комментариев чиновников.

Индекс деловых настроений от ZEW снижается в августе третий месяц кряду для Германии и второй – для всей зоны евро. При этом падение ускорилось и превзошло ожидания, позволив медведям в паре развить наступление вчера в течение дня.

На фондовых площадках вчерашний позитив не сумел получить развитие сегодня с утра. Япония и Австралия падают, таща за собой вниз пару USD/JPY. Разворот настроений в самом начале торгов сегодня отправил её с уровней вблизи 109.80 до 109.40 в настоящий момент.

"Такая осторожность участников рынка способна навредить позитивной динамике рубля. Ведь сегодня с утра мы имеем нулевую динамику нефти при снижении спроса на риски. Для рубля это может стать неприятным сюрпризом, а закрепив пребывание USD/RUB выше 59, и оставив сторонников роста надеяться лишь на "голубиные" комментарии ведущих центробанков в пятницу, а также на продолжение ряда позитивных новостей о недельных изменениях в запасах и добыче нефти", - прогнозирует эксперт FxPro.