Индекс ММВБ пытается определиться с направлением - TeleTrade

Во вторник настроения на отечественных площадках улучшились: индекс ММВБ поднялся до уровня 1947,40 пунктов, отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко. Широкие границы консолидации, где в роли основного сопротивления выступает рубеж 1970 пунктов, а в роли основной поддержки уровень 1900 пунктов, не изменились. Эти же границы дублируются нахождением сверху медленной скользящей средней ЕМА21 на неделях и снизу быстрой скользящей средней ЕМА100 на неделях.

"Топтание в данном диапазоне продолжается седьмую неделю подряд, и именно выход за его пределы и создаст новый импульс движения, - полагает эксперт. - Однако торопиться с предположением в какую сторону выйдет индекс ММВБ, я не буду. Хотя все больше склоняюсь к тому, что рынок выберет движение на юг. Для альтернативного сценария рынку необходимы позитивные катализаторы или рост нефтяных цен. Что касается последнего, то пока нефть марки Brent затормозилась в районе 51,70-52$ за баррель".

Как следует из опубликованных данных американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США за отчетную неделю вновь резко сократились на 3,6 млн баррелей, как и запасы в Кушинге, которые упали на 0,462 млн баррелей. Но при этом запасы бензина и дистиллятов увеличились на 1,4 млн и 2,05 млн баррелей соответственно, указывает А. Игнатенко. Реакция рынка была сдержанной, игроки ждут подтверждения данных со стороны Минэнерго США. Согласно прогнозу ожидается уменьшение запасов нефти на 3,5 млн баррелей.

"Технически пока фьючерс на нефть марки Brent остается торговаться ниже зоны 52,80-53$ за баррель, где пролегает основное сопротивление, шансы на дальнейший рост котировок невысоки, - комментирует эксперт. - Однако при условии прохождения данного рубежа на повестку выходит возможность преодоления линии сопротивления восьмимесячного тренда на понижение, который проходит через уровень 54$ за баррель.

Падение нефти возможно только при условии пробоя важной поддержки, сформированной на уровне 50$ за баррель, где проходит не только текущий с июня тренд на повышение, но и находится горизонтальный рубеж, соответствующий недавним локальным минимумам и минимумам марта".