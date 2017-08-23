23 августа 2017 года 10:19
Рубль снижается к доллару и евро вслед за дешевеющей нефтью
Москва. 23 августа.Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в среду, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,06-59,16 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,15 руб./$1 (+8,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 69,53 руб./EUR1 (+1 копейка), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 4,9 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 63,82 рубля.
Доллар при этом оказался на 11,29 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 6 копеек ниже официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов вслед за нефтью, цены на которую снижаются, поскольку данные Американского института нефти (API) показали рост запасов бензина в США. Участники рынка опасаются, что это может привести к ослаблению спроса в дальнейшем. Коммерческие запасы бензина выросли на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей, тогда как нефтяные резервы сократились на 3,6 млн баррелей, по оценкам API.
Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась к 10:00 МСК в среду на 0,46% - до $51,63 за баррель. Октябрьский контракт на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился к этому времени на 0,42% - до $47,63 за баррель.
Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей, до 463 млн баррелей, бензина - на 1,25 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов не изменились.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
23 августа 2017 года 18:23
(добавлен текст после 2-го абзаца)
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) в 3,4 раза - до 0,071 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать".
"Наш... читать дальше
.
23 августа 2017 года 18:08
"В четверг курс рубля, вероятнее всего, будет оставаться вблизи 59 руб./долл. из-за отсутствия значимых событий, способных оказать влияние на локальный и мировые финансовые рынки. В последний день недели в рамках ежегодного симпозиума в Джексон Хоуле ожидаются выступления Дж. Йеллен и М. Драги,... читать дальше
.
23 августа 2017 года 17:43
(добавлен текст после 2-го абзаца)
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка на 30% - до $14 за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой.
Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была... читать дальше
.
23 августа 2017 года 17:21
"В ожидании результатов ежегодного симпозиума ФРС США в Джексон-Хоул, валютные пары заперты в нешироких диапазонах, - отмечает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. - Так, евро продолжает импульсивные движения вверх/вниз в границах 1,1650 -1,1850, пара доллар/японская иена... читать дальше
.
23 августа 2017 года 16:57
Завтра стартует ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, готовиться к которому рынки начали еще на прошлой неделе, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
Павел Салас. Быки по евро ждут намеков на скорое начало сворачивания программы количественного... читать дальше
.
23 августа 2017 года 16:35
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) в 3,4 раза - до 0,071 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой.
Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". читать дальше
.
23 августа 2017 года 15:59
"В последние дни на рынке нефти наблюдается высокая волатильность, - комментирует начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков. - Направление движения сменяется в зависимости от характера поступающих новостей. Проблемы с добычей на крупном ливийском Ливии месторождении Шарара... читать дальше
.
23 августа 2017 года 15:50
Москва. 23 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за понижающейся нефтью. читать дальше
.
23 августа 2017 года 15:24
"В первую половину торговой сессии среды на глобальном рынке акций наблюдается разнонаправленная динамика котировок. Так, например, фондовые индексы азиатских стран росли вслед за американскими высокотехнологическими компаниями. В то же время основные индексы европейских стран снижаются из-за... читать дальше
.
23 августа 2017 года 14:44
"Цены на нефть основных сортов продолжают чувствовать себя не очень уверенно по мере того, как рост запасов бензинового топлива в США нивелирует снижение запасов сырой нефти, указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.
По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в... читать дальше
.
23 августа 2017 года 14:22
"На отечественном рынке акций наблюдается разнонаправленная динамика, обусловленная спокойным внешним фоном, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Акции ГМК Норникель не реагируют на то, что цена на металл обновила максимум... читать дальше
.
23 августа 2017 года 13:52
"Российский рубль начал день с небольшого ослабления относительно курса доллара. Однако поддержку национальной валюте может оказать нефть: по прогнозам экспертов, запасы «черного золота» в США за неделю должны сократиться на 3,45 млн баррелей. На ожиданиях инвесторов цены на сырье могут немного... читать дальше
.
23 августа 2017 года 13:35
"Вторник на внутреннем валютном рынке не принес рублю существенных изменений. Цены на нефть были стабильны и проигнорировали неплохие данные API по рынку США, указавшие на продолжающееся сокращение запасов, - комментируют аналитики банка "Зенит". - Курс доллара на закрытие биржи составил 59.07... читать дальше
.
23 августа 2017 года 13:22
"Евро накануне ослаб после того, как индекс экономических настроений институциональных инвесторов от ZEW в Германии и Еврозоне оказался существенно хуже ожиданий (10 вместо ожидавшихся 15 и 29.3 вместо ожидавшихся 34.2). Вышедшие сегодня утром позитивные данные по PMI в Германии и Еврозоне (59.5... читать дальше
.
23 августа 2017 года 13:00
Металлоинвест (BB/Ba2/BB) опубликовал результаты за II квартал и I полугодие 2017 года по МСФО. За первую половину 2017 года относительно второго полугодия 2016 года на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры выручка выросла на 30%, EBITDA - на 46%, рентабельность - на 3,9 п.п. - до 35%, говорится... читать дальше
.