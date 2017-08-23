Рубль снижается к доллару и евро вслед за дешевеющей нефтью

Москва. 23 августа.Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в среду, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за дешевеющей нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,06-59,16 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,15 руб./$1 (+8,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 69,53 руб./EUR1 (+1 копейка), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 4,9 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, до 63,82 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,29 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 6 копеек ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро при открытии торгов вслед за нефтью, цены на которую снижаются, поскольку данные Американского института нефти (API) показали рост запасов бензина в США. Участники рынка опасаются, что это может привести к ослаблению спроса в дальнейшем. Коммерческие запасы бензина выросли на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей, тогда как нефтяные резервы сократились на 3,6 млн баррелей, по оценкам API.

Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась к 10:00 МСК в среду на 0,46% - до $51,63 за баррель. Октябрьский контракт на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился к этому времени на 0,42% - до $47,63 за баррель.

Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей, до 463 млн баррелей, бензина - на 1,25 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов не изменились.