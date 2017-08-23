Нефть пока останется в диапазоне 50-53 долл./барр. - eToro

Цены на нефть никак не могут вернуться к полноценному росту, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынку не хватает уверенности и убедительных фундаментальных сигналов о движении спроса и предложения в сторону баланса. Вчера Brent пыталась продвинуться в направлении уровня 52, но к концу торгов вернулась на исходные позиции.

По большому счету, на данном этапе можно говорить об улучшениях в сырьевом сегменте. Активность бурения и предложение на сланцевых месторождениях США падает. Запасы тоже снижаются. ОПЕК максимально старается показать свои успехи как минимум на бумаге. Периодические перебои поставок в некоторых регионах тоже вносят свою лепту, хотя и локально.

Более того, спрос со стороны такого крупного потребителя энергии, как Китай, может вступить в фазу быстрого роста. По крайней мере, так считают в ФРБ Сан-Франциско.

Но несмотря на все эти сигналы, по факту нефть Brent не может надолго и ощутимо оторваться от уровня 50, хотя целостность этого уровня не нарушалась уже почти месяц. После ощутимого укрепления в июле, в текущем месяце котировки пока торгуются с потерями, и если игроков в ближайшее время не вдохновят свежие катализаторы, актив так и будет колебаться в пределах диапазона 50-53.

"Если говорить о краткосрочных перспективах Brent, то шансы на пробой отметки 52 будут зависеть от результатов сегодняшнего отчета Минэнерго США. Судя по вчерашним данным API, надеяться особенно не на что. Запасы углеводородов на прошлой неделе сократились в соответствии с ожиданиями на 3,5 млн баррелей, что довольно скромно в сравнении с предыдущими масштабами падения. К тому же выросли запасы бензина. Однако нейтральный релиз от API может сослужить хорошую службу ценам, если официальная статистика окажется даже немного оптимистичнее", - резюмирует эксперт eToro.