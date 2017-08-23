Ожидаем бокового движения российских индексов в начале торгов - ИК "Фридом-Финанс"

По мнению старшего аналитика ИК "Фридом-Финанс" Богдана Зварича, сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, динамика цен на нефть способствует продажам в наших акциях: после публикации данных API Brent отступила в район $51,7 за баррель. По статистике Американского института нефти запасы нефти в Штатах сократились на 3,6 млн баррелей, однако биржевых игроков огорчил рост запасов бензина и дистиллятов на 1,4 млн и 2 млн баррелей соответственно. С другой стороны, динамика внешних фондовых площадок добавит позитива нашим игрокам. По итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 прибавили 0,9% и 1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы корректируются, теряя порядка 0,1%. В Азии покупки преобладают: японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite растут на 0,3% и 0,04%.

"В сложившихся условиях мы ожидаем бокового движения российских индексов в начале торгов, - прогнозирует Б. Зварич. - Индекс ММВБ сумеет удержать позиции под отметкой 1950 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где сегодня будут опубликованы данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Германии и еврозоны, а также индекс потребительского доверия еврозоны, которые и определят настроения рынков в середине дня. Во второй половине торгов в фокусе будет статистика Минэнерго США по запасам углеводородов. Если они покажут существенное сокращение, это может стимулировать рост рынка энергоносителей и, соответственно, способствовать позитивной динамике российских индексов в последние часы основной сессии".

На валютной секции Московской биржи, несмотря на небольшую коррекцию в ценах на нефть, эксперт ИК ожидает бокового движения доллара и евро. При этом поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период, который ведет к увеличению предложения валюты на рынке. В случае возобновления роста нефтяных котировок, российская валюта в рамках сегодняшней сессии может уверенно укрепиться, а доллар уйдет под отметку 59 руб., что будет сигнализировать о высокой вероятности его дальнейшего снижения, полагает Б. Зварич.