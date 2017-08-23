.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Для масштабного роста наш рынок акций пока не созрел - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
.
23 августа 2017 года 09:21
Для масштабного роста наш рынок акций пока не созрел - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
Вчера отечественный индекс ММВБ вырос на 0,5% (в лидерах роста акции Мечела и ОГК-2). Американский фондовый рынок вчера также вырос, напоминает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. S&P-500 повысился на 0,99%, преимущественно благодаря сектору информационных технологий. Dow Jones Industrial Average повысился на 0,90%, показав лучшую дневную динамику с апреля. Появились сообщения, что правительство Дональда Трампа сделало прогресс в работе над законопроектом о реформе налогообложения. Более того, в понедельник лидер большинства в Сенате Митч Макконнел назвал вероятность того, что правительство США не сможет договориться о повышении потолка госдолга в сентябре, «нулевой». Напряженность между США и Кореей несколько спала. В конце недели инвесторы также будут следить за выступлением Джанет Йеллен в Джексон Хоуле в пятницу, хотя не ожидается, что глава ФРС огласит какие-либо изменения в монетарной политике. Порадовал ростом сырьевой сектор. Цены на металлы, в том числе на медь, цинк и никель, росли на фоне сильных отчетов от некоторых горнодобывающих компаний и разговоров о дефиците отдельных видов металла. Аналитик-стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон рекомендует покупать американские акции на просадке. «Пугающие массовые продажи в четверг на прошлой неделе произошли во второй раз за две недели», – пишет Уилон. «Мы считаем, что это был просто “ретест” уровней коррекции предыдущей недели. Ретест можно считать успешным, если присутствуют позитивные расхождения. Это именно то, что произошло. В этой связи, мы считаем, что это просто очередная короткая и неглубокая просадка, дающая возможность для покупки, несмотря на продолжительные беспокойства участников рынка по поводу политики и геополитики». «Мы считаем наиболее существенными те факторы, которые на самом деле определяют динамику рынка. Наш список драйверов роста остается неизменным: экономические показатели и рост прибыли, процентные ставки, инфляция, политика ФРС и других ЦБ, кредитные рынки, котировки и технический анализ», – продолжает стратег. Целевой уровень MorganStanley по индексу S&P-500 на конец года составляет 2700. Это самый высокий прогноз среди аналитиков, опрошенных Bloomberg. Американский институт нефти (API) сообщил о заметном падении объема запасов сырой нефти в США за прошлую неделю, на 3,595 млн барр. Однако это лишь треть от предыдущего показателя 9,2 млн. Объемы запасов нефти в Кушинге тоже упали (на 462.000 барр.) на неделе, закончившейся 18 августа. Но произошел сильный рост запасов бензина (+1,402 млн барр), и запасы дистиллятов тоже увеличились (+2, 048 млн барр.). В данный момент на нефтяные цены давит окончание автомобильного сезона в США и неопределенность относительно продления договора ОПЕК (последний вопрос будет обсуждаться на встрече Комитета ОПЕК+ в ноябре). Сегодня выйдет отчет от Управления по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США. "Сегодня быков может порадовать отчетность Сбербанка, но для масштабного роста наш рынок пока не созрел. Над индексом ММВБ нависает сопротивление 1960 пунктов, и участники рынка не будут рисковать перед встречей банкиров в Джексон Хоул", - заключает А. Верников.
.
23 августа 2017 года 18:23
(добавлен текст после 2-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) в 3,4 раза - до 0,071 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". "Наш... читать дальше
.23 августа 2017 года 18:08
К концу недели курс доллара может незначительно вырасти, но вряд ли превысит отметку 59.5 руб. - Бинбанк
"В четверг курс рубля, вероятнее всего, будет оставаться вблизи 59 руб./долл. из-за отсутствия значимых событий, способных оказать влияние на локальный и мировые финансовые рынки. В последний день недели в рамках ежегодного симпозиума в Джексон Хоуле ожидаются выступления Дж. Йеллен и М. Драги,... читать дальше
.23 августа 2017 года 17:43
(добавлен текст после 2-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Тинькофф банка на 30% - до $14 за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой. Между тем рекомендация "держать" для этих бумаг была... читать дальше
.23 августа 2017 года 17:21
Валютный рынок замер в ожидании результатов ежегодного симпозиума ФРС США в Джексон-Хоул - TeleTrade
"В ожидании результатов ежегодного симпозиума ФРС США в Джексон-Хоул, валютные пары заперты в нешироких диапазонах, - отмечает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. - Так, евро продолжает импульсивные движения вверх/вниз в границах 1,1650 -1,1850, пара доллар/японская иена... читать дальше
.23 августа 2017 года 16:57
Завтра стартует ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, готовиться к которому рынки начали еще на прошлой неделе, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Быки по евро ждут намеков на скорое начало сворачивания программы количественного... читать дальше
.23 августа 2017 года 16:35
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) в 3,4 раза - до 0,071 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика ФГ Ольги Найденовой. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "продавать" до "держать". читать дальше
.23 августа 2017 года 15:59
"В последние дни на рынке нефти наблюдается высокая волатильность, - комментирует начальник аналитического отдела ИК "Русс-Инвест" Дмитрий Беденков. - Направление движения сменяется в зависимости от характера поступающих новостей. Проблемы с добычей на крупном ливийском Ливии месторождении Шарара... читать дальше
.23 августа 2017 года 15:50
Москва. 23 августа. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в среду днем, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за понижающейся нефтью. читать дальше
.23 августа 2017 года 15:24
Ждем усиления волатильности в паре USD/RUB после выхода официальных данных по запасам нефти в США - Dukascopy Bank SA
"В первую половину торговой сессии среды на глобальном рынке акций наблюдается разнонаправленная динамика котировок. Так, например, фондовые индексы азиатских стран росли вслед за американскими высокотехнологическими компаниями. В то же время основные индексы европейских стран снижаются из-за... читать дальше
.23 августа 2017 года 14:44
Brent продолжит колебания в диапазоне 48-55 долларов за баррель до середины сентября - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных сортов продолжают чувствовать себя не очень уверенно по мере того, как рост запасов бензинового топлива в США нивелирует снижение запасов сырой нефти, указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в... читать дальше
.23 августа 2017 года 14:22
"На отечественном рынке акций наблюдается разнонаправленная динамика, обусловленная спокойным внешним фоном, - комментирует начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. - Акции ГМК Норникель не реагируют на то, что цена на металл обновила максимум... читать дальше
.23 августа 2017 года 13:52
"Российский рубль начал день с небольшого ослабления относительно курса доллара. Однако поддержку национальной валюте может оказать нефть: по прогнозам экспертов, запасы «черного золота» в США за неделю должны сократиться на 3,45 млн баррелей. На ожиданиях инвесторов цены на сырье могут немного... читать дальше
.23 августа 2017 года 13:35
"Вторник на внутреннем валютном рынке не принес рублю существенных изменений. Цены на нефть были стабильны и проигнорировали неплохие данные API по рынку США, указавшие на продолжающееся сокращение запасов, - комментируют аналитики банка "Зенит". - Курс доллара на закрытие биржи составил 59.07... читать дальше
.23 августа 2017 года 13:22
"Евро накануне ослаб после того, как индекс экономических настроений институциональных инвесторов от ZEW в Германии и Еврозоне оказался существенно хуже ожиданий (10 вместо ожидавшихся 15 и 29.3 вместо ожидавшихся 34.2). Вышедшие сегодня утром позитивные данные по PMI в Германии и Еврозоне (59.5... читать дальше
.23 августа 2017 года 13:00
Металлоинвест: II полугодие не превзойдет начала года, но на долговую нагрузку это не повлияет - Raiffeisenbank
Металлоинвест (BB/Ba2/BB) опубликовал результаты за II квартал и I полугодие 2017 года по МСФО. За первую половину 2017 года относительно второго полугодия 2016 года на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры выручка выросла на 30%, EBITDA - на 46%, рентабельность - на 3,9 п.п. - до 35%, говорится... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.