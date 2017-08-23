Для масштабного роста наш рынок акций пока не созрел - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

Вчера отечественный индекс ММВБ вырос на 0,5% (в лидерах роста акции Мечела и ОГК-2). Американский фондовый рынок вчера также вырос, напоминает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. S&P-500 повысился на 0,99%, преимущественно благодаря сектору информационных технологий. Dow Jones Industrial Average повысился на 0,90%, показав лучшую дневную динамику с апреля. Появились сообщения, что правительство Дональда Трампа сделало прогресс в работе над законопроектом о реформе налогообложения. Более того, в понедельник лидер большинства в Сенате Митч Макконнел назвал вероятность того, что правительство США не сможет договориться о повышении потолка госдолга в сентябре, «нулевой». Напряженность между США и Кореей несколько спала. В конце недели инвесторы также будут следить за выступлением Джанет Йеллен в Джексон Хоуле в пятницу, хотя не ожидается, что глава ФРС огласит какие-либо изменения в монетарной политике.

Порадовал ростом сырьевой сектор. Цены на металлы, в том числе на медь, цинк и никель, росли на фоне сильных отчетов от некоторых горнодобывающих компаний и разговоров о дефиците отдельных видов металла.

Аналитик-стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон рекомендует покупать американские акции на просадке. «Пугающие массовые продажи в четверг на прошлой неделе произошли во второй раз за две недели», – пишет Уилон. «Мы считаем, что это был просто “ретест” уровней коррекции предыдущей недели. Ретест можно считать успешным, если присутствуют позитивные расхождения. Это именно то, что произошло. В этой связи, мы считаем, что это просто очередная короткая и неглубокая просадка, дающая возможность для покупки, несмотря на продолжительные беспокойства участников рынка по поводу политики и геополитики».

«Мы считаем наиболее существенными те факторы, которые на самом деле определяют динамику рынка. Наш список драйверов роста остается неизменным: экономические показатели и рост прибыли, процентные ставки, инфляция, политика ФРС и других ЦБ, кредитные рынки, котировки и технический анализ», – продолжает стратег. Целевой уровень MorganStanley по индексу S&P-500 на конец года составляет 2700. Это самый высокий прогноз среди аналитиков, опрошенных Bloomberg.

Американский институт нефти (API) сообщил о заметном падении объема запасов сырой нефти в США за прошлую неделю, на 3,595 млн барр. Однако это лишь треть от предыдущего показателя 9,2 млн. Объемы запасов нефти в Кушинге тоже упали (на 462.000 барр.) на неделе, закончившейся 18 августа. Но произошел сильный рост запасов бензина (+1,402 млн барр), и запасы дистиллятов тоже увеличились (+2, 048 млн барр.). В данный момент на нефтяные цены давит окончание автомобильного сезона в США и неопределенность относительно продления договора ОПЕК (последний вопрос будет обсуждаться на встрече Комитета ОПЕК+ в ноябре). Сегодня выйдет отчет от Управления по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США.

"Сегодня быков может порадовать отчетность Сбербанка, но для масштабного роста наш рынок пока не созрел. Над индексом ММВБ нависает сопротивление 1960 пунктов, и участники рынка не будут рисковать перед встречей банкиров в Джексон Хоул", - заключает А. Верников.