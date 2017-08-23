Утренние прогнозы: возможна коррекция вниз

Во вторник рынок акций подрос на внешнем оптимизме. Сегодня аналитики рассчитывают на нейтральное открытие торгов и не исключают коррекции рынка вниз. Отчетность Сбербанка может поддержать "быков".

ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "В сложившихся условиях мы ожидаем бокового движения российских индексов в начале торгов. Индекс ММВБ сумеет удержать позиции под отметкой 1950 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где сегодня будут опубликованы данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности и сфере услуг Германии и еврозоны, а также индекс потребительского доверия еврозоны, которые и определят настроения рынков в середине дня. Во второй половине торгов в фокусе будет статистика Минэнерго США по запасам углеводородов. Если они покажут существенное сокращение, это может стимулировать рост рынка энергоносителей и, соответственно, способствовать позитивной динамике российских индексов в последние часы основной сессии".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз. Президент США сделал несколько заявлений, которые в совокупности привели к «охлаждению» активности инвесторов на мировых фондовых рынках из-за усиления экономической неопределенности. Так, Д. Трамп сказал, что приостановит деятельность правительства, если не будет профинансировано строительство стены вдоль границы с Мексикой, а также заявил о возможности выхода из соглашения НАФТА (Северо-Американская зона свободной торговли). Между тем на ход торгов в течение дня может повлиять поток корпоративной отчетности – как ожидается, отчетность по международным стандартам за полугодие опубликуют Сбербанк и Мечел".

Алор Брокер (Алексей Антонов): "Отечественные фондовые индексы закрыли день в плюсе на фоне роста глобальных рынков и подошли к своим ключевым сопротивлениям, в первой половине дня мы ожидаем попыток роста индекса и теста уровней, дальнейшая динамика будет зависеть от данных по запасам. Уровни по ММВБ -1950п., по РТС - 1040п соответственно. Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на московской бирже и попытки роста российских индексов во второй половине дня. Среди бумаг мы бы отметили акции «Сбербанка» и «Мечела»".

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андей Верников): "Сегодня "быков" может порадовать отчетность Сбербанка, но для масштабного роста наш рынок пока не созрел. Над индексом ММВБ нависает сопротивление 1960 пунктов, и участники рынка не будут рисковать перед встречей банкиров в Джексон Хоул".