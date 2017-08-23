На фондовых рынках подъем, Brent у $51,7 за баррель

Рынок акций США во вторник провел лучшую сессию за несколько месяцев. Рынки акций Азии растут в среду, но заявления Трампа о НАФТА сдерживают подъем. Нефть остановила подъем на сигналах о росте запасов бензина в США, Brent у $51,7 за баррель.

Рост фондового рынка США во вторник стал самым заметным за последние месяцы - для Dow Jones с 25 апреля, для Nasdaq Composite с 28 июня, поскольку после массовой распродажи на прошлой неделе инвесторы ищут новые возможности для вложения средств, пишет MarketWatch.

Поддержку рынку акций оказали повышающиеся цены на цветные металлы и нефть, а также квартальная отчетность ряда компаний второго эшелона.

Индекс Nasdaq, значительный вес в котором имеют акции высокотехнологических и фармацевтических компаний, рос во вторник опережающими темпами после падения в предыдущие три сессии.

"Как мы все знаем, котировки взлетели до облаков. Но не они задают направление движения рынка. Они говорят нам об уровне риска на рынке и психологии инвесторов. Тот факт, что люди покупают акции в таких условиях, свидетельствуют как о долгосрочном оптимизме, так и о наличии уязвимости", - полагает главный инвестиционный стратег Robert W. Baird Co. Брюс Биттлз.

Участники рынка продолжают ждать ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, который стартует в этот четверг. В числе прочих в рамках симпозиума в пятницу выступят глава Федрезерва Джанет Йеллен и председатель Европейского центрального банка Марио Драги.

Средняя цена жилых домов, рассчитанных на одну семью, увеличилась во II квартале на 6,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США. В июне жилье в стране подорожало на 0,1% относительно мая, тогда как экономисты в среднем ожидали подъема стоимости на 0,5%.

Во вторник подъем наблюдался для 10 из 11 отраслевых индикаторов Standard & Poor's 500. В число активно дорожавших бумаг вошли акции горнорудной компании Freeport-McMoRan Inc. (+2,3%), производителя дорожно-строительной техники Caterpillar Inc. (+2%), аэрокосмического концерна Boeing (+1,7%), а также чипмейкеров Applied Materials (+2,9%) и Advanced Micro Devices (+1%).

Котировки акций жилищно-строительной компании Toll Brothers Inc. упали на 2,6% на торгах в Нью-Йорке. Чистая прибыль Toll Brothers в III финквартале, завершившемся в июле, выросла на 41%, до $148,6 млн, существенно превысив прогноз, но выручка была слабее ожиданий рынка, а средняя цена продажи дома уменьшилась.

Рыночная стоимость парфюмерно-косметической фирмы Coty Inc. рухнула на 9,4% из-за слабых квартальных результатов. Coty зафиксировала чистый убыток в размере $304,8 млн против $31 млн годом ранее.

Сильная финансовая отчетность е обеспечила рост стоимости акций Kirkland's Inc. на 31%. Kirkland's, продающая товары для дома, получила убыток в размере 24 цента на акцию при прогнозе в 28 центов на акцию.

Цена бумаг Chevron Corp. повысилась на 0,6% на сообщениях в СМИ о том, что гендиректор компании Джону Уотсон уходит в отставку. Официальное объявление ожидается в сентябре.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 22 августа поднялся на 196,14 пункта (0,90%) - до 21899,89 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 24,14 пункта (0,99%) и составил 2452,51 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 84,35 пункта (1,36%) - до 6297,48 пункта.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду, однако укрепление иены, снижение цен на металлы, а также заявления президента США Дональда Трампа о судьбе североамериканской зоны свободной торговли сдерживают их подъем.

Торги в Гонконге не ведутся из-за тайфуна Хато. Власти города впервые за пять лет объявили о максимальном уровне угрозы.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific слабо меняется в ходе сессии в среду.

Японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, как и более широкий индекс Topix. Иена подорожала на 0,2% к доллару США и на 0,3% к евро.

Южнокорейский KOSPI почти не изменился.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite - 0,1%, Shenzhen Composite - 0,3%.

Выступая во вторник в Финиксе, штат Аризона, президент США заявил, что соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), скорее всего, прекратит существование. В минувшие выходные завершился первый раунд переговоров о пересмотре НАФТА.

"Думаю, в итоге мы, вероятно, расторгнем НАФТА в какой-то момент", - сказал Д.Трамп.

Во вторник США расширили финансовые ограничения в отношении КНДР и ввели индивидуальные санкции против шести физических лиц, включая четырех граждан РФ, из-за торговых контактов с Северной Кореей.

Австралийский фондовый рынок ушел в минус из-за потенциального иска акционеров к Commonwealth Bank of Australia (СВА) в связи с обвинениями в нарушении требований законодательства о противодействии отмыванию денег. Курс ценных бумаг CBA снизился на 0,7%.

Акции высокотехнологичного сектора дорожают вслед за аналогичным ралли в США. Цены бумаг поставщиков Apple, включая тайваньские компании Hon Hai Precision и Largan, выросли более чем на 1%. Рыночная стоимость южнокорейской Samsung Electronics увеличилась на 0,8%.

Цены на нефть слабо снижаются в среду, поскольку данные Американского института нефти (API) показали рост запасов бензина в США, что может стать причиной ослабления спроса на нефть в дальнейшем.

Коммерческие запасы бензина выросли на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей, тогда как нефтяные резервы сократились на 3,6 млн баррелей, по оценкам API.

Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE Futures уменьшилась к 8:15 МСК в среду на $0,15 (0,29%) - до $51,72 за баррель.

Октябрьский контракт на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился к этому времени на $0,12 (0,25%) - до $47,71 за баррель.

К закрытию рынка во вторник Brent прибавила в цене $0,21 (0,41%) и стоила $51,87 за баррель, WTI - $0,30 (0,63%), поднявшись до $47,83 за баррель.

Официальные данные министерства энергетики США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей, до 463 млн баррелей, бензина - на 1,25 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов не изменились.