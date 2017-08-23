В первой половине дня мы ожидаем попыток роста фондовых индексов - "Алор Брокер"

"Котировки нефти перед открытием торгов теряют 0.3% до 51,70 $ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.18% до отметки 2446п., азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, фон умеренно негативный, - констатирует "Алор Брокер" Алексей Антонов. - Данные от API продемонстрировали снижение запасов восьмую неделю подряд, нефть несмотря на это продолжает консолидироваться рядом с уровнем 51,5 долл., что пока не дает четких сигналов к будущему импульсу. Мы рекомендуем покупать нефть в случае закрепления выше отметки 53 долл за баррель с целями 54,3-55,8 долл.".

Индекс доллара вчера продемонстрировал небольшое укрепление, что позволило осуществить коррекцию в паре евро/доллар и оказало давление на сырьевые активы, эксперт рассчитывает на продолжение укрепления доллара на этой неделе.

Российский рубль на фоне стабильной нефти консолидируется вблизи минимумов диапазона 59-58,80 и ждет сигналов от глобальных рынков. А. Антонов рекомендует открывать длинные позиции только после закрепления выше отметки 59,4 р. за доллар.

Сегодня «Сбербанк» опубликует отчетность за 6 месяцев, что может поддержать российские индексы и дать хороший импульс к росту бумаг самого эмитента.

"Отечественные фондовые индексы закрыли день в плюсе, но фоне роста глобальных рынков и подошли к своим ключевым сопротивлениям, в первой половине дня мы ожидаем попыток роста индекса и теста уровней, дальнейшая динамика будет зависеть от данный по запасам, - комментирует эксперт "Алор Брокер". - Уровни по ММВБ -1950п., по РТС 1040п соответственно. Сегодня мы ожидаем нейтрального открытия торгов на московской бирже и попытки роста российских индексов во второй половине дня. Среди бумаг мы бы отметили акции «Сбербанка» и «Мечела»".