В начале торгов акциями в среду возможна некоторая коррекция вниз - ИФ "Олма"

"Во вторник настрой на рынке был сравнительно оптимистичным, что отчасти объясняется благоприятной обстановкой на европейских фондовых площадках, отчасти – ожиданиями, связанными с потоком корпоративной отчетности, которую некоторые из крупных российских эмитентов опубликуют сегодня, - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. - Так, перед выходом консолидированной отчетности заметно подорожал Мечел (MTLR, +7.5%). Акции Татнефти (TATN) подорожали на 1.5%, Транснефти (TRNFP) – на 1.4%".

Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, Ставропольэнергосбыт (STSB) вырос на 24.0%, Центральный телеграф (CNTL) – на 14.7%, МРСК Сибири (MRKS) – на 8.4%, Кубаньэнергосбыт (KBSB) – на 6.5%.

Фондовые индексы США повысились на 0.9% - 1.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в плюсе, азиатские находятся в среднем в небольшом минусе.

По мнению эксперта, сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз. Президент США сделал несколько заявлений, которые в совокупности привели к «охлаждению» активности инвесторов на мировых фондовых рынках из-за усиления экономической неопределенности. Так, Д. Трамп сказал, что приостановит деятельность правительства, если не будет профинансировано строительство стены вдоль границы с Мексикой, а также заявил о возможности выхода из соглашения НАФТА (Северо-Американская зона свободной торговли). Между тем на ход торгов в течение дня может повлиять поток корпоративной отчетности – как ожидается, отчетность по международным стандартам за полугодие опубликуют Сбербанк (SBER) и Мечел (MTLR). На валютном рынке пока не наблюдается оснований для сильных движений, актуальным сценарием остается консолидация вблизи отметки 59 по паре доллар-рубль.