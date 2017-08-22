Рынок акций РФ поднялся к 1950п по ММВБ на внешнем оптимизме во главе с раллирующим "Мечелом"

Москва. 22 августа. Рынок акций РФ во вторник поднялся вплотную к рубежу 1950 пунктов по индексу ММВБ на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок и нефти, лидировали в росте бумаги "Мечела" в преддверии публикации в среду финотчета компании.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1947,4 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1039,44 пункта (+0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,3%.

Доллар стоит 59,03 рубля (-0,12 рубля).

В лидерах роста выступили рублевые акции "Мечела" (+7,5% и +8,7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,3% и +3,3% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,5%).

Просели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%).

В Азии во вторник преобладал рост индексов благодаря сильным финансовым показателям крупных компаний, растут Европа (CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,9-1,4%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,8%), также плюсует нефть.

Инвесторы в целом игнорируют геополитические риски, связанные с Северной Кореей, которая пригрозила США "беспощадной местью" за совместные учения с Южной Кореей. КНДР расценивает эти учения как подготовку к вторжению в страну.

Реакция рынков на слабую европейскую статистику во вторник оказалась нейтральной. Индекс делового доверия к экономике еврозоны института ZEW снизился в августе до 29,3 пункта с июльских 35,6 пункта, а индекс доверия к экономике Германии в августе упал до 10 пунктов при прогнозах снижения до 15 пунктов с июльских 17,5 пункта.

На этой неделе пройдет ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где соберутся представители центробанков ведущих экономик мира, включая председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $51,79 за баррель (+0,3% и -2% накануне), октябрьская цена WTI - $47,71 за баррель (+0,4% и -2,4% в понедельник).

Инвесторы ожидают свежих статданных об изменении запасов топлива в США по итогам предыдущей недели. Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей. С конца июня товарные запасы этого топлива в стране снизились на 43 млн баррелей.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что технический комитет по мониторингу выполнения соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК и их партнерами оценил соблюдение квот в июле на уровне 94%.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, ралли в металлах на фоне оптимизма по поводу роста мировой экономики вернуло интерес инвесторов к фондовым активам. Европейские и американские фондовые индексы во вторник растут, индекс страха VIX в отсутствие сигналов об эскалации напряженности между США и КНДР вновь опустился ниже 12 пунктов. Настроения участников российского фондового рынка во вторник также были приподнятыми, индексы ММВБ и РТС подросли вслед за миром.

По оценке руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, доллар слабеет из-за новых санкций Вашингтона в отношении китайских компаний с целью заставить власти Поднебесной принимать более действенные шаги по ядерной программе КНДР. Нарастающая геополитическая напряженность заставляет инвесторов выводить средства из высокорисковых активов в защитные (золото).

Ситуация на рынке нефти остается относительно стабильной, позитивным фоном для этого стали признаки постепенного выравнивания баланса спроса и предложения.

Из важных событий недели стоит отметить выступление главы ЕЦБ М.Драги в среду, 23 августа. Кроме того, в этот же день в 17:30 МСК будут опубликованы данные о запасах нефти в США (ожидается сокращение запасов на 3,37 млн баррелей).

Аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также связывает низкую активность торгов на рынке с отсутствием значимых событий. Однако уже в среду отчитаются за первое полугодие по МСФО Сбербанк (MOEX: SBER) и "Мечел" (MOEX: MTLR), что подогревает спрос на эти бумаги - в обоих случаях ожидаются сильные отчеты. В частности, Сбербанк выдал за 7 месяцев года розничные кредиты на 1,017 трлн рублей.

Продолжают снижаться бумаги "АЛРОСА" на ожиданиях существенного пересмотра производственных и финансовых прогнозов из-за аварии на руднике "Мир". Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал указ о субсидировании перевозок автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке, что позитивно для акций "Соллерса" (MOEX: SVAV). В целом рынок продолжает консолидацию в отсутствие больших объемов и сильных идей.

Фактор ликвидности остается одним из основных поводов для укрепления рубля. Правительство РФ планирует абсорбировать 270 млрд рублей банковской ликвидности в период с 23 по 29 августа. В ЦБ регулярно отмечают профицит банковской ликвидности и регулярно производят изъятие этой излишней ликвидности, чтобы она не оказывала давление на рубль. Плюс к этому нефть выше $50 за баррель помогает рублю удерживать достигнутые уровни. В ближайшее время существенных изменений не предвидится.

От отчетов по запасам сырья в США ждут очередного снижения. Ценовой разрыв между контрактами на Brent и WTI составляет $4 за баррель, что может стимулировать американские экспортные поставки. Соответственно, ожидания восьмой подряд недели снижения запасов вполне обоснованы.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, рынок акций во вторник продолжил постепенное укрепление при поддержке со стороны внешнего фона и возвращения интереса к рискованным активам, нефтегазовый сектор показывает преимущественно позитивный настрой в условиях подъема цен на нефть - Brent закрепляется вблизи рубежа $52 за баррель.

Однако "бычий" импульс носит ограниченный характер, поскольку активность инвесторов по всему миру сдерживает грядущий ежегодный симпозиум глав мировых центробанков в Джексон-Хоуле, где могут прозвучать заявления, которые повлияют на настрой глобальных торговых площадок в целом.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, ситуация в акциях в условиях летнего рынка остается относительно стабильной. Наиболее востребованными остаются бумаги производителей черных и цветных металлов, электроэнергетических компаний, а хуже всего котируются акции "АЛРОСА" на фоне новой информации об аварии на руднике компании.

Глобальные фондовые рынки впали в "летнюю спячку" в ожидании конференции в Джексон-Хоуле, на нефтяном рынке говорить о четко сформировавшейся позитивной тенденции пока не приходится. Вечером динамику нефти будет определять еженедельная статистика Американского института нефти (API). Многие ожидают, что данные API зафиксируют очередное сокращение товарных запасов в США, однако участники нефтяного рынка по-прежнему озабочены дальнейшей динамикой добычи в США, странах ОПЕК и других нефтедобывающих государствах.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в росте лидировали бумаги ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+24%), "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (+11,9%), "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (+8,5%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+4,1%), "Отисифарма" (MOEX: OTCP) (+3,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,8%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,8%).

Подешевели бумаги АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-21,9%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-11,2%), АО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (-11,1%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-6,2%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-3,9%), банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (-3,4%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,905 млрд рублей (из них 6,465 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 6,026 млрд рублей - на акции "Европлана" (MOEX: EPLN)).