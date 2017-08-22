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22 августа 2017 года 19:50

Рубль немного усилил рост благодаря возобновившей подъем нефти

Москва. 22 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря повышению цен на нефть.

Курс доллара США составил 59,04 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 10,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,45 руб./EUR1, опустившись на 44 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) отступила на 25,6 копейки - до 63,72 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного усилил повышение к бивалютной корзине на вечерних торгах благодаря возобновившей рост нефти. Котировки "черного золота" перешли к подъему на сообщениях о том, что добыча на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии аш-Шарара вновь приостановлена вскоре после возобновления. Кроме того, участники рынка рассчитывают, что данные Минэнерго США в эту среду покажут сокращение коммерческих запасов топлива в стране восьмую неделю подряд.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК во вторник выросла на 0,37% - до $51,85 за баррель. Котировки октябрьского контракта на нефть WT поднялись к этому времени на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,48% - до $47,79 за баррель.

Отчет Американского института нефти (API) о запасах нефти в Штатах, публикуемый на основе данных, собранных на добровольной основе, выйдет в ночь со вторника на среду, а официальные данные министерства энергетики страны будут опубликованы в среду.

Начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко сообщил "Интерфаксу", что торги во вторник имели спокойный характер и проходили без резких движений. "Доллар по преимуществу торговался в узком коридоре, не отклоняясь существенно от уровня 59 руб./$1. Это объясняется отсутствием особых информационных поводов, причем спокойная динамика наблюдается не только на внутреннем валютном рынке, но и на большинстве мировых рынках. Нефть немного отступала в течение дня, однако снижение ее котировок не оказывало существенного влияния на рубль", - подчеркивает А.Панасенко.

"На валютном рынке паре "доллар-рубль" вновь не удалось толком закрепиться ниже 59 руб./$1, так как рынок нефти продолжил демонстрировать волатильную динамику. Поздно вечером инвесторы будут ожидать традиционный прогноз института API по запасам и добыче нефти в США. Благоприятные для рынка данные могли бы позволить вернуться цене Brent выше $52,5 за баррель, что дало бы паре новые шансы для закрепления ниже 59 руб./$1. Однако возможен и обратный сценарий, при котором паре в случае снижения нефтяных котировок придется защищать отметку в 59,2 руб./$1", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 23 августа на 10,13 копейки, до 59,0396 руб./$1, и повысил курс евро на 15,86 копейки, до 69,59 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 3,05 копейки по отношению к понедельнику и составил 59,0435 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника опустился на 2,61 копейки по отношению к 21 августа и составил 59,042 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 825,005 млн, из которых $840,472 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 984,533 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 11,43 копейки к понедельнику - до 69,5072 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника опустился на 5,49 копейки по отношению к 21 августа и составил 69,4611 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR348,825 млн, из которых EUR156,722 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR192,103 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов во вторник почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,87% годовых, ставка на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 3 б.п. - до 9,13% годовых, на 3 месяца - на 1 б.п. - до 9,13% годовых, ставка на 6 месяцев не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 9,03% годовых.

Банки разместили во вторник, 22 августа, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 991,2 млрд рублей (при лимите в 1 трлн рублей) в среднем по ставке 8,95% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 15 августа, банки разместили в ЦБ РФ 879 млрд рублей (при лимите в 1,15 трлн рублей) в среднем по ставке 8,94% годовых.

"Банк России сохранил внушительный лимит на очередном недельном депозитном аукционе, несмотря на предстоящие в конце недели основные налоговые платежи, и предложил банкам разместить на депозитах 1 трлн рублей. Кредитные организации почти на 100% воспользовались предложенным лимитом и разместили в ЦБ 991,2 млрд рублей, что стало рекордным объемом размещения в рамках недельного аукциона с момента возобновления депозитных аукционов в августе 2016 года. Количество банков-участников аукциона также составило рекордную отметку, достигнув 233 организаций. Ставка MosPrime по кредитам "овернайт" подросла пока незначительно (+2 б.п.), однако уже в среду, когда средства фактически уйдут из системы на депозиты в ЦБ, стоимость ликвидности может отреагировать дальнейшим ростом и вернуться на уровень ключевой ставки регулятора", - считает Ю.Кравченко.


Опубликовано: /Интерфакс/
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