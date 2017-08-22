Цены евробондов РФ во вторник плавно подрастают благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 22 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник демонстрируют плавный рост благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снижаются в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК не изменилась по отношению к закрытию 21 августа и составила 120,11% от номинала, что соответствует доходности 2,11% годовых (без изменений к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась на 5 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню, составив 101,26% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт - до 1,42% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями сузился на 1 пункт и составил 69 базисных пунктов.

Еврооблигации с погашением в 2043 году подорожали на 16 базисных пунктов - до 114,34% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,90% годовых), бумаги с погашением в 2042 году - на 22 базисных пункта, до 110,59% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисных пункта и составила 4,88% годовых), с погашением в 2026 году - на 11 базисных пунктов, до 105,61% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисных пункта - до 3,985% годовых), с погашением в 2023 году - на 18 пунктов, до 108,74% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,27% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 22 базисных пункта - до 102,41% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 5,09% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году практически не изменился в цене (доходность осталась на уровне предыдущего дня - 4% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций наблюдается плавный рост котировок на фоне пониженной активности торгов. При этом спред между котировками на покупку и продажу держится для большинства бумаг в довольно широких диапазонах. Основным позитивным фактором для отечественных евробондов выступает общемировой спрос инвесторов на рисковые активы, в результате чего растут в цене практически все облигации emerging markets. Кроме того, поддержку российским бумагам оказывают высокие цены на нефть, которые сегодня держатся в районе отметки $52 за баррель сорта Brent. Таким образом, CDS на российские евробонды сегодня находятся на минимуме за последний месяц. Вместе с тем рублевые гособлигации немного снижаются в цене, в отличие от валютных госбумаг", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.

Нефть ликвидировала падение во вторник и перешла к росту на сообщениях о том, что добыча на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии аш-Шарара снова приостановлена. По данным источников агентства Bloomberg, работы на ливийском месторождении были приостановлены вскоре после возобновления. Кроме того, участники нефтяного рынка рассчитывают, что данные Минэнерго США в эту среду покажут сокращение коммерческих запасов топлива в стране восьмую неделю подряд. Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей (с конца июня товарные запасы этого топлива в стране снизились на 43 млн баррелей). На этом фоне цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 МСК во вторник выросла на 0,95% - до $52,15 за баррель.