До конца дня на российском рынке акций будет наблюдаться боковой тренд - Dukascopy Bank SA

"Во вторник, 22 августа, российские индексы акций с начала дня растут на низких торговых оборотах. Так, индекс ММВБ прибавил 0,2% и поднялся до 1942 пунктов, а индекс РТС вырос на 0,15% до 1035 пунктов. Курс рубля против доллара сегодня стабилен и колеблется у отметки 59,1 руб./долл. В свою очередь, цены на нефть стабилизировались на уровне $51,8 за баррель марки Brent в ожидании публикации данных Американского института нефти по изменению запасов сырья в США. На европейских торговых площадках также царят умеренные покупки. По нашим оценкам, до конца дня на российском рынке акций будет наблюдаться боковой тренд, поскольку игроки находятся в ожидании публикации макроэкономической статистики в США. Усиления волатильности мы ожидаем не ранее завтрашнего утра, когда инвесторы будут отыгрывать еженедельные данные от API", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.