BofA-ML снизил рейтинг GDR НЛМК до "держать" и оценку на 4%

Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) с $25 до $24 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

В обзоре также сообщается, что прогнозная стоимость GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) была повышена с $16,5 до $17,7 за штуку, а рекомендация "покупать" для этих бумаг подтверждена. При этом, по мнению аналитиков BofA-ML, GDR "Северстали" являются топ-бумагами на покупку в сталелитейном сегменте региона EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).