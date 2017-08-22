По окончании налогового периода у рубля останется мало факторов, способствующих укреплению - "Нордеа Банк"

"В отсутствие значимой статистики на неделе пара EUR/USD ждет выступлений представителей Центральных банков в Джексон Хоуле. Накануне укрепление евро до уровня выше 1.18 было связано с публикацией комментария Бундес Банка о ситуации в немецкой экономике. Бундес Банк не исключает ускорения темпов ее роста по итогам года до более, чем 1.9%, прогнозировавшихся ранее. Сегодня из значимой макроэкономической статистики публикация индекса экономических настроений от ZEW в Германии и в Еврозоне в 12:00 по Москве. Рынки ожидают снижения данных индексов в связи с наблюдавшимся в последние недели укреплением евро. Более слабые макроэкономические данные могут оказать некоторое давление на единую европейскую валюту сегодня. Краткосрочный ориентир 1.172-1.187. Рубль остается на привлекательных уровнях на фоне налогового периода. Рубль накануне сохранялся в узком ценовом диапазоне вблизи 59 рублей за доллар. Повышенный спрос на рублевую ликвидность в рамках продолжающегося налогового периода не позволил рублю ослабеть в ответ на подешевевшую вчера нефть. Уровень 58.80 представляет устойчивую поддержку, сформировавшуюся в последние 3 месяца. По окончании налогового периода у рубля останется довольно мало факторов, способствующих укреплению. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB 58.5-60", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова.