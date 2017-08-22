В скором времени курс рубля все же преодолеет отметку 60 руб. за доллар - РосЕвроБанк

"На фоне роста цен на нефть выше отметки $52 за баррель Brent, рубль продолжает демонстрировать рост и укрепляется к доллару. Курс уже приблизился к отметке 59 руб. за доллар на торгах во вторник.

Поддержу российской валюте оказывает не только рост цен на нефть, но и появление интереса у международных инвесторов к рисковым активам, особенно на фоне ослабления доллара. Более того, операции carry trade с рублем все еще привлекательны для нерезидентов, поэтому нацвалюте удается демонстрировать такую стойкость.

Однако, согласно нашим ожиданиями это не будет длиться долго, поэтому уже на следующей неделе падение может возобновиться. Дело в том, что на предстоящем банковском форуме под эгидой ФРС, где будут выступать представители мировых ЦБ, могут быть сделаны жесткие заявления относительно сворачивания программ стимулирования. В среднесрочной перспективе рубль будет демонстрировать слабость. В скором времени курс рубля все же преодолеет отметку 60 руб. за доллар. А осенью мы увидим консолидацию в диапазоне 62-64 руб.", - отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.