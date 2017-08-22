Рынок акций РФ утром поднялся к 1945п по ММВБ на внешнем оптимизме, лидируют Мечел и Сбербанк

Москва. 22 августа. Рынок акций РФ утром во вторник поднялся к 1945 пунктам по индексу ММВБ на фоне позитивной динамики нефти и мировых фондовых площадок, лидируют бумаги "Мечела" и Сбербанка в преддверии публикации в среду финотчетов компаний.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1945 пунктов (+0,4%), индекс РТС - 1037,21 пункта (+0,3%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 59,08 рубля (-0,07 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции "Мечела" (+2,8% и +2,7% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), Сбербанка (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%).

Просели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%).

Индексы в США в понедельник изменились незначительно, инвесторы оценивали корпоративные новости в отсутствие важных статданных и выступлений высокопоставленных лиц. Росту индексов помешала новость о начале совместных военных учений США и Южной Кореи, которые могут спровоцировать новую волну угроз со стороны КНДР.

В Азии во вторник преобладал рост индексов благодаря сильным финансовым показателям крупных компаний, растет Европа (CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,4-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Инвесторы в целом игнорируют геополитические риски, связанные с Северной Кореей, которая пригрозила США "беспощадной местью" за совместные учения с Южной Кореей. КНДР расценивает эти учения как подготовку к вторжению в страну.

Также рынок не придал особого значения речи президента США Дональда Трампа, в которой он отверг возможность скорого вывода американских войск из Афганистана, но подчеркнул, что Штаты впредь не будут пользоваться военными методами для распространения демократии. Кроме того, американский президент потребовал от Пакистана прекратить предоставлять убежище террористам из Афганистана.

На этой неделе пройдет ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где соберутся представители центробанков ведущих экономик мира, включая председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.

Нефть утром во вторник дорожает после резкого обвала накануне, который эксперты объяснили закрытием длинных позиций трейдерами.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК во вторник составила $51,99 за баррель (+0,6% и -2% накануне), октябрьская цена WTI - $47,84 за баррель (+0,7% и -2,4% в понедельник).

Инвесторы ожидают свежих статданных об изменении запасов топлива в США по итогам предыдущей недели. Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей. С конца июня товарные запасы этого топлива в стране снизились на 43 млн баррелей.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что технический комитет по мониторингу выполнения соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК и их партнерами оценил соблюдение квот в июле на уровне 94%.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, рынок акций подогревается нефтью, которая отыгрывает часть понесенных потерь и выглядит вполне устойчиво. Рынки по-прежнему с опасением ожидают реакции Пхеньяна на совместные военные учения США и Южной Кореи, а также ждут сигналов из Джексон-Хоула, где на этой неделе состоится ежегодная встреча глав центробанков.

По словам начальника отдела брокерских операций Росевробанка Евгения Волкова, поддержку рублю и рублевым инструментам оказывает не только рост цен на нефть, но и появление интереса у международных инвесторов к рисковым активам, особенно на фоне ослабления доллара. Более того, операции carry trade с рублем все еще привлекательны для нерезидентов, поэтому нацвалюте удается демонстрировать такую стойкость.

Однако это не будет длиться долго, поэтому уже на следующей неделе падение может возобновиться. Дело в том, что на предстоящем банковском форуме под эгидой ФРС, где будут выступать представители мировых ЦБ, могут быть сделаны жесткие заявления относительно сворачивания программ стимулирования.

По словам начальника аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергея Суверова, внешний фон скорее благоволит оптимистам на российском фондовом рынке. В частности, наблюдается позитив на азиатских и европейских биржах, а также фактически сформировавшийся тренд на рост цен на промышленные металлы - стоимость меди и алюминия близка к 3-летним максимумам.

Это частично связано со слабым долларом, но также и с циклическим подъемом мировой экономики, которая может вырасти на 3,5% в этом году, по прогнозам МВФ. Причем отмечается ускорение роста в таких, прежде депрессивных регионах, как еврозона и Япония, где рост в годовом выражении фиксируется в 2% и 4% в годовом выражении соответственно (видимо, все же сработала ультрамягкая монетарная политика). Все это может помочь как рублю, так и биржевым индексам РФ вырасти осенью, тем более, что и на рынке нефти есть признаки более сбалансированной ситуации.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгения Локтюхова, настроения на мировых рынках несколько улучшаются, но остаются все еще весьма сдержанными на фоне очередного кризиса президентской администрации в США, несущего риски нереализации или, как минимум, дальнейшего затягивания обещанных президентом США Д.Трампом экономических стимулов и запуска инфраструктурных проектов, а также дефицита новостных триггеров. Стартовавшие в понедельник совместные учения США и Южной Кореи, локально вернувшие геополитику в повестку дня, а также солнечное затмение, способствовавшее падению торговой активности в США, стали дополнительными факторами, сдерживающими оживление на рынках.

Впрочем, во вторник настроения улучшаются - негатив в целом весь отыгран, новых поводов для развития коррекции не появилось, а технически рынок США, ключевой индикатор для инвесторов, выглядит локально перепроданным.

Внимание инвесторов будет приковано к симпозиуму в Джексон-Хоуле в конце недели, где представители ведущих центробанков могут озвучить свои планы по корректировке своей политики. От индекса ММВБ стоит ожидать попыток возврата выше 1950 пунктов с сохранением спроса на внутренние сектора, в первую очередь, на электроэнергетику, а также на акции "Норникеля". Локально привлекательными являются также акции Сбербанка и "Мечела" - компании планируют представить отчетность в среду.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром во вторник подорожали бумаги "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (+5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2% и +4% "префы"), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,5%).

Подешевели бумаги АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-29,1%), АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-3%), банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (-1,9%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-1,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,239 млрд рублей (из них 1,496 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).