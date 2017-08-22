Высока вероятность, что сегодня курс доллара просядет ниже отметки 59 рублей - Локо-Банк

"Восстановление цен на нефть будет оказывать рублю поддержку во вторник. Помимо этого, спрос на рубль сохраняется все еще на высоком уровне, несмотря на завершение налогового периода. Однако, высока вероятность, что сегодня курс доллара просядет ниже отметки 59 рублей. Поддержку рублю также оказывает тот факт, что доллар довольно существенно ослаб на фоне геополитических рисков и политического кризиса в США. Однако, планы ФРС изъять существенный объемы ликвидности с рынка путем продажи гособлигаций, могут быстро изменить ситуацию в пользу американской валюты. Согласно нашим ожиданиям, в краткосрочной перспективе рубль будет выглядеть довольно крепко, но при этом риски резкого ослабления с каждым днем возрастают, и игроки не долго смогут их игнорировать. Курс доллара продолжит движения у нижней границы коридора 58,8 – 60,8 руб. в ближайшие несколько недель", - комментирует заместитель председателя правления Локо Банка Андрей Люшин.