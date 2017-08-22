На сегодня базовый прогноз предполагает уход USD/RUB в область 58.80 к концу дня - FxPro

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич указывает, что нефти не удалось вчера удержаться выше 52 долларов за баррель марки Brent. В какой-то момент в конце дня она растеряла почти весь прирост пятницы, опускаясь в область 51. В настоящий момент котировки нефти отошли от вчерашних минимумов и находятся у 51.50. Откат нефти помешал укреплению рубля. Закрепиться ниже 59 паре USD/RUB не удалось, и к концу дня она поднялась на 14 копеек выше этой отметки.

Тем не менее, на взгляд эксперта, у быков в рублёвых парах есть шансы на успех, так как на фондовых площадках сегодня с утра преобладает позитивный настрой.

Японская иена прибавляет впервые за 4 последних торговых дня, что является надёжным признаком оживления спроса на риски. Фьючерсы на S&P500 также начали день с прироста, хотя в целом им ещё предстоит доказать, что это начало роста, а не небольшой отскок в рамках понижательного тренда.

EUR/USD вчера подскочила в область выше 1.18 и остаётся у этой отметки сегодня в начале торгового дня. В отличие от американских индексов бычьи перспективы пары пока выглядят более надёжными. Однако сегодня важным препятствием на пути укрепления евро может стать публикация индексов деловых настроений от ZEW. Этот показатель сползал вниз предыдущие два месяца, а укрепление евро вполне может стать причиной ещё более глубокого спада. Колебания евро и других ключевых валют вряд ли существенно выбьются за пределы проторгованных диапазонов в первой половине недели, уверен аналитик.

"Основное внимание игроков приковано к комментариям глав крупнейших ЦБ на симпозиуме центробанкиров в Джексон-Хоул. Скорей всего, до выступления Драги и Йеллен в пятницу, рынки будут находится в режиме пониженной волатильности. На сегодня базовый прогноз предполагает уход USD/RUB в область 58.80 к концу дня. Также евро выглядит уязвимой краткосрочно, что может отбросить EUR/USD к 1.1760-1.1780, а EUR/RUB, соответственно, к 69.15-69.30", - резюмирует эксперт FxPro.