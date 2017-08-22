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Главная / Мнения аналитиков / На сегодня базовый прогноз предполагает уход USD/RUB в область 58.80 к концу дня - FxPro
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22 августа 2017 года 12:10
На сегодня базовый прогноз предполагает уход USD/RUB в область 58.80 к концу дня - FxPro
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич указывает, что нефти не удалось вчера удержаться выше 52 долларов за баррель марки Brent. В какой-то момент в конце дня она растеряла почти весь прирост пятницы, опускаясь в область 51. В настоящий момент котировки нефти отошли от вчерашних минимумов и находятся у 51.50. Откат нефти помешал укреплению рубля. Закрепиться ниже 59 паре USD/RUB не удалось, и к концу дня она поднялась на 14 копеек выше этой отметки. Тем не менее, на взгляд эксперта, у быков в рублёвых парах есть шансы на успех, так как на фондовых площадках сегодня с утра преобладает позитивный настрой. Японская иена прибавляет впервые за 4 последних торговых дня, что является надёжным признаком оживления спроса на риски. Фьючерсы на S&P500 также начали день с прироста, хотя в целом им ещё предстоит доказать, что это начало роста, а не небольшой отскок в рамках понижательного тренда. EUR/USD вчера подскочила в область выше 1.18 и остаётся у этой отметки сегодня в начале торгового дня. В отличие от американских индексов бычьи перспективы пары пока выглядят более надёжными. Однако сегодня важным препятствием на пути укрепления евро может стать публикация индексов деловых настроений от ZEW. Этот показатель сползал вниз предыдущие два месяца, а укрепление евро вполне может стать причиной ещё более глубокого спада. Колебания евро и других ключевых валют вряд ли существенно выбьются за пределы проторгованных диапазонов в первой половине недели, уверен аналитик. "Основное внимание игроков приковано к комментариям глав крупнейших ЦБ на симпозиуме центробанкиров в Джексон-Хоул. Скорей всего, до выступления Драги и Йеллен в пятницу, рынки будут находится в режиме пониженной волатильности. На сегодня базовый прогноз предполагает уход USD/RUB в область 58.80 к концу дня. Также евро выглядит уязвимой краткосрочно, что может отбросить EUR/USD к 1.1760-1.1780, а EUR/RUB, соответственно, к 69.15-69.30", - резюмирует эксперт FxPro.
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22 августа 2017 года 20:01
Москва. 22 августа. Рынок акций РФ во вторник поднялся вплотную к рубежу 1950 пунктов по индексу ММВБ на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок и нефти, лидировали в росте бумаги "Мечела" в преддверии публикации в среду финотчета компании. читать дальше
.22 августа 2017 года 19:50
Москва. 22 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря повышению цен на нефть. читать дальше
.22 августа 2017 года 18:56
Москва. 22 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник демонстрируют плавный рост благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снижаются в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.22 августа 2017 года 18:50
"Банк России сохранил внушительный лимит на очередном недельном депозитном аукционе, несмотря на предстоящие в конце недели основные налоговые платежи, и предложил банкам разместить на депозитах 1 трлн руб., - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий... читать дальше
.22 августа 2017 года 18:11
Цена барреля нефти марки Brent консолидируется под сопротивлением уровня 53$ в ожидании публикации статистики о запасах нефти в США - ИК "Финам"
"По отчету консалтинговой компании Petro-Logistics, занимающейся отслеживанием перемещений танкеров, объем поставок нефти ОПЕК в августе может сократиться до 32,8 млн барр в день, что ниже максимумов июля. Цена барреля нефти марки Brent консолидируется под сопротивлением уровня 53$ в ожидании... читать дальше
.22 августа 2017 года 16:25
Американская валюта сегодня восстанавливается по всему спектру рынка, подпитываемая надеждами на «ястребиный» тон главы ФРС Дж. Йеллен в рамках предстоящего симпозиума в Джексон-Хоу, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По мере приближения... читать дальше
.22 августа 2017 года 15:54
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,2 рубля до 1,31 рубля, говорится в обзоре ИК. Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". "Потенциал роста рыночной стоимости подорожавших за текущий год... читать дальше
.22 августа 2017 года 15:50
Москва. 22 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль повышается к бивалютной корзине, но немного ослабил темпы роста в сравнении с первой половиной дня из-за снижения активности покупателей на рынке нефти. читать дальше
.22 августа 2017 года 15:34
"Во вторник, 22 августа, российские индексы акций с начала дня растут на низких торговых оборотах. Так, индекс ММВБ прибавил 0,2% и поднялся до 1942 пунктов, а индекс РТС вырос на 0,15% до 1035 пунктов. Курс рубля против доллара сегодня стабилен и колеблется у отметки 59,1 руб./долл. В свою... читать дальше
.22 августа 2017 года 15:01
преддверии пятничного выступления председателя ФРС США Йеллен на конференции в Джексон Холл наблюдается некоторое усиление курса доллара после вчерашнего ослабления, отмечают аналитики Forexite. В пятницу на конференции также выступит президент ЕЦБ Драги, однако ожидается, что он не будет делать... читать дальше
.22 августа 2017 года 14:26
Торги 22 августа вновь проходят без единой динамики, что, по мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, обусловлено нейтральным внешним фоном и отсутствием важных событий. Пара USD/RUB торгуется вблизи уровня 59, ставшего линией... читать дальше
.22 августа 2017 года 13:51
"Сегодняшнюю торговую сессию на Московской бирже рубль начал с отметки 59,00 руб./долл., нацвалюта укрепляется благодаря слабеющему доллару. Причиной этому являются новые санкции Вашингтона в отношении китайских компаний с целью заставить власть Поднебесной принимать более действенные шаги по... читать дальше
.22 августа 2017 года 13:28
ank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) с $25 до $24 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с... читать дальше
.22 августа 2017 года 13:00
Аналитики ING Bank по-прежнему не ждут сильного укрепления рубля с текущих уровней, говорится в обзоре банка. "Даже уровни 58,50 руб./$1 не выглядят тривиально", - говорится в обзоре ING Bank. читать дальше
.22 августа 2017 года 12:50
По окончании налогового периода у рубля останется мало факторов, способствующих укреплению - "Нордеа Банк"
"В отсутствие значимой статистики на неделе пара EUR/USD ждет выступлений представителей Центральных банков в Джексон Хоуле. Накануне укрепление евро до уровня выше 1.18 было связано с публикацией комментария Бундес Банка о ситуации в немецкой экономике. Бундес Банк не исключает ускорения темпов... читать дальше
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