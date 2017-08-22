Рубль повышается к доллару и евро благодаря дорожающей нефти

Москва. 22 августа. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" во вторник, рубль повышается к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 58,98-59,1 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59 руб./$1 (-14,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 69,53 руб./EUR1 (-35,75 копейки), стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 24,1 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, до 63,74 рубля.

Доллар при этом оказался на 14,9 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 10,11 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро благодаря ценам на нефть, которые поднимаются во вторник после резкого обвала накануне, связанного с закрытием трейдерами длинных позиций. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник выросла на 0,72% - до $52,03 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,76% - до $47,53 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы на нефть обеих марок подешевели более чем на 2% каждая.

Инвесторы ожидают данных об изменении запасов топлива в США по итогам предыдущей недели. Отчет Американского института нефти (API), публикуемый на основе данных, собранных на добровольной основе, выйдет в ночь со вторника на среду, а официальные данные министерства энергетики страны будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей. С конца июня товарные запасы этого топлива в стране снизились на 43 млн баррелей.