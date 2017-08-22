Нефть на текущей неделе рискует повторить тестирование уровня $50 за баррель - AMarkets

"Цены на нефть резко снизились в понедельник, практически полностью растеряв стоимостные позиции, набранные в конце прошлой недели. Крупное ралли, состоявшееся в пятницу, создало существенное «окно» на рынке, которое трейдеры-технари и поспешили заполнить в понедельник. Организация стран-экспортеров нефти в начале этой недели планировала провести техническую встречу с крупнейшими экспортерами нефти, чтобы обсудить исполнение обязательств участников пакта по сокращению производства углеводородов. Напомню, что предыдущее внеочередное собрание, проведенное ранее в этом месяце, ни к чему не привело, повысив сомнения инвесторов в эффективности всего предприятия ОПЕК по снижению добычи. Кроме того, согласно последнему ежемесячному отчету Международного энергетического агентства, исполнение квот ОПЕК в июле снизилось до самого низкого уровня, составив 75%. В центре внимания трейдеров на этой неделе продолжит оставаться динамика запасов в США, поскольку инвесторы ждут новые сигналы относительно сокращения избыточного предложения на мировом рынке. Больше чем запасы трейдеров интересует динамика роста объемов добычи сланцевой нефти в США. По данным EIA, рост объёма добычи на прошлой неделе составил 79 000 баррелей, что тут же обвалило котировки Brent до $50 за баррель. Повторение похожих результатов нефтедобычи и на этой неделе рискует стать причиной повторного тестирования указанного рубежа", - комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.