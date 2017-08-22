Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 22 августа. На рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не сложится ярко выраженной тенденции на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник с незначительными изменениями, инвесторы оценивали корпоративные новости в отсутствие важных статданных и выступлений высокопоставленных лиц. Росту индексов помешала новость о начале совместных военных учений США и Южной Кореи, которые могут спровоцировать новую волну угроз со стороны КНДР. Также участники рынка оценивали данные индекса экономической активности в США, рассчитываемого Федеральным резервным банком Чикаго. Значение индекса в июле снизилось до минус 0,01 пункта с 0,16 пункта в июне, тогда как эксперты в среднем ожидали менее резкого снижения - до 0,1 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов во вторник благодаря сильным финансовым показателям крупных компаний. Инвесторы в целом игнорируют геополитические риски, связанные с Северной Кореей, которая пригрозила США "беспощадной местью" за совместные учения с Южной Кореей. КНДР расценивает эти учения как подготовку к вторжению в страну.

Также рынок не придал особого значения речи президента США Дональда Трампа, в которой он отверг возможность скорого вывода американских войск из Афганистана, но подчеркнул, что Штаты впредь не будут пользоваться военными методами для распространения демократии. Кроме того, американский президент потребовал от Пакистана прекратить предоставлять убежище террористам из Афганистана.

На этом фоне сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе сессии вырос на 0,3%. Гонконгский Hang Seng прибавляет в ходе торгов 1%, китайский Shanghai Composite - 0,1%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,4%, как и австралийский S&P/ASX 200. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,03%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются во вторник после резкого обвала накануне, который эксперты объяснили закрытием длинных позиций трейдерами. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК во вторник выросла на 0,54% - до $51,94 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подешевели на 2,01% - до $51,66 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,55% - до $47,79 за баррель.

Инвесторы ожидают данных об изменении запасов топлива в США по итогам предыдущей недели. Отчет Американского института нефти (API), публикуемый на основе данных, собранных на добровольной основе, выйдет в ночь со вторника на среду, а официальные данные министерства энергетики страны будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей. С конца июня товарные запасы этого топлива в стране снизились на 43 млн баррелей.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что технический комитет по мониторингу выполнения соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК и их партнерами оценил соблюдение квот в июле на уровне 94%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла более чем в 1,4 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 15,22 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,96 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 августа снизился по отношению к предыдущему торговому дню на 0,05% - до 105,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (19-21 августа) 0,03%, поднявшись до 522,54 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-18" (+2,08%), "ГТЛК-001Р-03" (+0,33%) и "ГТЛК БО-08" (+0,3%), а в лидерах снижения - "Внешэкономбанк-001Р-02" (-2,43%), "ЧТПЗ БО-001Р-01" (-0,4%) и "Металлоинвест БО-08" (-0,35%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Авиатерминал" ("дочка" ОАО "Хабаровский аэропорт") утвердило параметры выпуска биржевых облигаций серии 002-БО на 200 млн рублей. По трехлетним облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 11,75% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по требованию держателей бумаг. Возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента не предусмотрена. Дебютные облигации серии 001-БО на 100 млн рублей "Авиатерминал" разместил в сентябре 2016 года на площадке "Восход" при поддержке Фонда развития Дальнего Востока. Срок погашения дебютных бумаг - в сентябре 2017 года, ставка купонов - 15% годовых.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 8-9-го купонов биржевых облигаций серии БО-11 в размере 9,5% годовых (47,37 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил 5-летние бумаги на 6 млрд рублей в июне 2014 года. В апреле 2016 года банк доразместил выпуск на 2 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска в обращении в настоящее время составляет 8 млрд рублей. Ставка текущего купона - 11,25% годовых. По облигациям предусмотрена оферта с исполнением 4 сентября. Дата погашения облигаций - 28 февраля 2019 года.