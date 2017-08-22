Российские фондовые индексы во вторник вырастут в пределах 1% по итогам дня - "Алор Брокер"

"Котировки нефти перед открытием торгов растут на 0.3% до 51,80$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет на 0.2% до отметки 2433п., азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, фон позитивный. Технический комитет ОПЕК распространил данные о том, что в июле соглашение о сокращении добычи было выполнено на 94% против 98% в июне, что привело к коррекции. Пока нефть торгуется выше 51,5 долл за баррель, мы ожидаем прорыва диапазона вверх с целями 54,3-55,8 долл. Пара доллар/рубль, на фоне роста стабильной нефти консолидируется вблизи минимумов диапазона 59 -58,80 и ждет сигналов от глобальных рынков. Спекулянты и хедж фонды наращивают рекордную за всю историю позицию на падение рубля, открытую на чикагской бирже. За прошедшую неделю фонды на 30 процентов увеличили размер короткой позиции по рублю, а с мая количество открытых контрактов на падение рубля выросло более чем в десять раз. Российские фондовые индексы закрыли вчерашний день в небольшом плюсе. Ближайшими сопротивлениями по ММВБ выступает уровень 1950п., по РТС 1040п. Сегодня мы ожидаем позитивного открытия торгов на московской бирже и рост российских индексов в пределах 1% по итогам дня. Среди бумаг мы бы отметили акции «Газпрома» и «Мечел»", - комментирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.