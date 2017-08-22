Ждем от индекса ММВБ попыток вернуться выше 1950 пунктов - Промсвязьбанк

По мнению руководителя направления "Анализ отраслей и рынков капитала" Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, настроения на мировых рынках несколько улучшаются, но остаются все еще весьма сдержанными на фоне очередного кризиса президентской администрации в США, несущего риски нереализации или, как минимум, дальнейшего затягивания обещанных Президентом США Д. Трампом экономических стимулов и запуска инфраструктурных проектов, а также дефицита новостных триггеров. Стартовавшие в понедельник совместные учения США и Южной Кореи, локально вернувшие геополитику в повестку дня, а также солнечное затмение, способствовавшее падению торговой активности в США, стали дополнительными сдерживающими оживление на рынках факторами.

"Впрочем, сегодня мы надеемся на улучшение настроений на мировых рынках: негатив в целом весь отыгран, новых поводов для развития коррекции не появилось, а технически рынок США, ключевой бенчмарк для инвесторов, выглядит локально перепроданным, - указывает эксперт. - Мы по-прежнему склонны ждать перехода к умеренной коррекции в «безрисковых» активов (UST, драгметаллы), но не видим оснований для сильного роста как рыночных инфляционных ожиданий по США, так и для активного спроса на риск, до появления сильных новостей, в первую очередь, из Вашингтона. Так как статистический календарь этой недели достаточно скуден, внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к симпозиуму в Джексон-Хоуле в конце этой недели, где представители ведущих центробанков могут озвучить свои планы по корректировке своей политики".

Специалист Промсвязьбанка оценивает конъюнктуру мировых рынков на сегодня как умеренно позитивную: фьючерсы на индексы США и Европы слабо растут, азиатские рынки и нефтяные котировки торгуются преимущественно в «плюсе». Причем Brent, несмотря на вчерашнюю, весьма резкую просадку, смотрится неплохо, пытаясь вернуться в зону 52-53 долл./барр.

"По-прежнему ждем от индекса ММВБ попыток вернуться выше 1950 пунктов, с сохранением спроса на внутренние сектора, в первую очередь, на электроэнергетику, а также на НорНикель. Выделяем также как локально привлекательные акции Сбербанка и Мечела: компании планируют представить отчетность в среду", - заключает эксперт банка.