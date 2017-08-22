Фондовые индексы США слабо изменились в понедельник. Азиатские фондовые индексы растут благодаря корпоративной отчетности. Нефть дорожает после падения накануне, Brent торгуется у $51,8 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник с незначительными изменениями, инвесторы оценивали корпоративные новости в отсутствие важных статданных и выступлений высокопоставленных лиц.

Росту индексов помешала новость о начале совместных военных учений США и Южной Кореи, которые могут спровоцировать новую волну угроз со стороны КНДР.

"Настроение инвесторов умеренно негативное, с учетом повышенных геополитических рисков, связанных с Корейским полуостровом, и политических рисков, с которыми сталкивается президент США Дональд Трамп", - сказал аналитик Hantec Markets.

Также участники рынка оценивали данные индекса экономической активности в США, рассчитываемого Федеральным резервным банком Чикаго. Значение индекса в июле снизилось до минус 0,01 пункта с 0,16 пункта в июне, тогда как эксперты в среднем ожидали менее резкого снижения - до 0,1 пункта.

Стоимость бумаг ритейлера Home Depot в понедельник выросла на 1,2%, а бумаги производителя спортивных товаров Nike Inc. упали на 2,4% после того, как аналитики Jefferies ухудшили рекомендации по ним.

Акции автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles выросли в цене на 6,9%. Китайская Great Wall Motor подтвердила интерес к приобретению бренда Jeep, принадлежащего FCA. Также информированные источники сообщили, что Great Wall рассматривает возможность покупки всей FCA.

Цена бумаг производителя биодобавок Herbalife подскочила на 9,8% на новости о том, что компания недавно провела переговоры о делистинге с неназванным инвестором.

Котировки акций энергетической компании Sempra Energy выросли на 1,6% на данных источников, что компания достигла соглашения о покупке Oncor Electric Delivery Company LLC - крупнейшей электрораспределительной компании Техаса - за $9,45 млрд.

Капитализация многопрофильной промышленной корпорации Johnson Controls выросла на 3%. Компания сообщила, что ее операционный директор Джордж Оливер займет пост CEO с 1 сентября после ухода занимающего эту должность Алекса Молинароли.

Также в понедельник выросли котировки бумаг горнодобывающих компаний благодаря повышению цен на металлы. Стоимость акций Freeport-McMoRan Inc. увеличилась на 4,1%, Newmont Mining - на 2,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 21 августа повысился на 29,24 пункта (0,13%) и составил 21703,75 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 2,82 пункта (0,12%) - до 2428,37 пункта.

Nasdaq Composite потерял 3,4 пункта (0,05%) и составил 6213,13 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов во вторник благодаря сильным финансовым показателям крупных компаний.

Инвесторы в целом игнорируют геополитические риски, связанные с Северной Кореей, которая пригрозила США "беспощадной местью" за совместные учения с Южной Кореей. КНДР расценивает эти учения как подготовку к вторжению в страну.

Также рынок не придал особого значения речи президента США Дональда Трампа, в которой он отверг возможность скорого вывода американских войск из Афганистана, но подчеркнул, что Штаты впредь не будут пользоваться военными методами для распространения демократии. Кроме того, американский президент потребовал от Пакистана прекратить предоставлять убежище террористам из Афганистана.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе сессии вырос на 0,3%.

Гонконгский Hang Seng прибавляет в ходе торгов 1%, китайский Shanghai Composite - 0,1%. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,4%, как и австралийский S&P/ASX 200.

Японский индекс Nikkei 225 и более широкий Topix растут менее чем на 0,1%.

На текущей неделе практически не будет важных статданных, и инвесторы обратят особое внимание на ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, где соберутся представители ЦБ ведущих экономик мира, включая председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги и главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.

Акции китайской инвестиционной компании China Overseas Land & Investment Ltd. выросли в цене на 4,5% на новости, что ее чистая прибыль подскочила на 25% в первом полугодии.

Цена бумаг производителя цемента Anhui Conch Cement Co. повысились на 1,2%. Компания сообщила, что ее квартальная прибыль выросла в два раза.

Цены на нефть поднимаются во вторник после резкого обвала накануне, который эксперты объяснили закрытием "длинных" позиций трейдерами.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 МСК во вторник выросла на $0,16 (0,31%) - до $51,82 за баррель. К закрытию рынка в понедельник фьючерсы подешевели на $1,06 (2,01%) - до $51,66 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,16 (0,34%) - до $47,53 за баррель. Контракт подешевел на $1,14 (2,35%) - до $47,37 за баррель - по итогам предыдущей сессии.

Инвесторы ожидают данных об изменении запасов топлива в США по итогам предыдущей недели. Отчет Американского института нефти (API), публикуемый на основе данных, собранных на добровольной основе, выйдет в ночь со вторника на среду, а официальные данные министерства энергетики страны будут опубликованы в среду в 17:30 МСК.

Аналитики в среднем ожидают, что запасы нефти в Штатах на минувшей неделе упали на 3,5 млн баррелей. С конца июня товарные запасы этого топлива в стране снизились на 43 млн баррелей.

Тем временем агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что технический комитет по мониторингу выполнения соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК и их партнерами оценил соблюдение квот в июле на уровне 94%.