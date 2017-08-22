Есть поводы для продолжения роста акций - ИК "Фридом-Финанс"

Перед открытием российского фондового рынка 22 августа сложился умеренно позитивный внешний фон, что, по мнению аналитика ИК "Фридом-Финанс" Богдана Зварича, может позволить нашим акциям продолжить движение вверх. По итогам торгов 21 августа в США индексы Dow Jones и S&P500 смогли подняться на 0,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,2%. В АТР наблюдается разнонаправленная динамика: японский Nikkei225 снижается на 0,1%, а китайский Shanghai Composite столько же прибавляет. Также покупки в российских активах получат стимул от рынка энергоносителей. После вчерашней просадки нефтяных котировок, которая, впрочем, была проигнорирована нашими игроками, сегодня нефть марки Brent демонстрирует восстановление, поднявшись в район $51,9 за баррель.

"В сложившихся условиях мы ожидаем умеренно позитивной динамики российского рынка в начале дня, - отмечает эксперт ИК. - Индекс ММВБ готов подняться выше 1940 пунктов и закрепиться над этим уровнем. В дальнейшем «быкам» будет способствовать коррекционный рост на европейских площадках. Настроения к середине дня могут определить данные немецкого института ZEW по текущим условиям и экономическим настроениям в Германии. Во второй половине дня в отсутствие важной макроэкономической статистики из США главным драйвером для отечественной биржи останется нефть. В преддверии публикации данных Американского института нефти по запасам углеводородов, которые выйдут после закрытия основной российской сессии, возможна очередная попытка Brent подняться выше ближайшего сопротивления $52,5. В этом случае «быки» в последние часы торгов сохранят инициативу за собой, и это позволит индексу ММВБ закончить день в районе 1950 пунктов".