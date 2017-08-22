Утренние прогнозы: индекс ММВБ во вторник может покорить отметку в 1950 п.

По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 1937,66 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1034,29 пункта (+0,6%). Во вторник аналитики ждут продолжения умеренного роста акций, чему поспособствуют восстановление цен на нефть, рост мировых фондовых рынков и отсутствие политической напряженности.

ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "В сложившихся условиях мы ожидаем умеренно позитивной динамики российского рынка в начале дня. Индекс ММВБ готов подняться выше 1940 пунктов и закрепиться над этим уровнем. В дальнейшем «быкам» будет способствовать коррекционный рост на европейских площадках. Настроения к середине дня могут определить данные немецкого института ZEW по текущим условиям и экономическим настроениям в Германии. Во второй половине дня в отсутствие важной макроэкономической статистики из США главным драйвером для отечественной биржи останется нефть. В преддверии публикации данных Американского института нефти по запасам углеводородов, которые выйдут после закрытия основной российской сессии, возможна очередная попытка Brent подняться выше ближайшего сопротивления $52,5. В этом случае «быки» в последние часы торгов сохранят инициативу за собой, и это позволит индексу ММВБ закончить день в районе 1950 пунктов".

Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Торги вторника, на наш взгляд, пройдут с повышением котировок российских фондовых индексов. Благоприятный внешний фон, восстановление цен на нефть, рост мировых фондовых рынков и отсутствие напряженности в политической повестке дня благоприятно повлияют на акции отечественных компаний. Ожидаемый рост до уровня 1950 п. по ММВБ и 1046 п. - по РТС. Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись повышением".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Консолидация по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. Приостановка наметившегося ранее подъема цен на энергоносители и сокращение активности на мировых фондовых площадках в преддверии встречи глав центробанков в американском Джексон-Холе (24.08) не способствуют усилению потока заявок на покупку в российском секторе голубых фишек. На валютном рынке также пока не наблюдается оснований для сильных движений, в начале торгов возможно продолжение консолидации вблизи отметки 59 по паре доллар-рубль".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Сегодня мы надеемся на улучшение настроений на мировых рынках: негатив в целом весь отыгран, новых поводов для развития коррекции не появилось, а технически рынок США, ключевой бенчмарк для инвесторов, выглядит локально перепроданным. По-прежнему ждем от индекса ММВБ попыток вернуться выше 1950 пунктов, с сохранением спроса на внутренние сектора, в первую очередь, на электроэнергетику, а также на НорНикель. Выделяем также как локально привлекательные акции Сбербанка и Мечела: компании планируют представить отчетность в среду".