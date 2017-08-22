22 августа 2017 года 09:50
Утренние прогнозы: индекс ММВБ во вторник может покорить отметку в 1950 п.
По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 1937,66 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1034,29 пункта (+0,6%). Во вторник аналитики ждут продолжения умеренного роста акций, чему поспособствуют восстановление цен на нефть, рост мировых фондовых рынков и отсутствие политической напряженности.
ИК "Фридом Финанс" (Богдан Зварич): "В сложившихся условиях мы ожидаем умеренно позитивной динамики российского рынка в начале дня. Индекс ММВБ готов подняться выше 1940 пунктов и закрепиться над этим уровнем. В дальнейшем «быкам» будет способствовать коррекционный рост на европейских площадках. Настроения к середине дня могут определить данные немецкого института ZEW по текущим условиям и экономическим настроениям в Германии. Во второй половине дня в отсутствие важной макроэкономической статистики из США главным драйвером для отечественной биржи останется нефть. В преддверии публикации данных Американского института нефти по запасам углеводородов, которые выйдут после закрытия основной российской сессии, возможна очередная попытка Brent подняться выше ближайшего сопротивления $52,5. В этом случае «быки» в последние часы торгов сохранят инициативу за собой, и это позволит индексу ММВБ закончить день в районе 1950 пунктов".
Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Торги вторника, на наш взгляд, пройдут с повышением котировок российских фондовых индексов. Благоприятный внешний фон, восстановление цен на нефть, рост мировых фондовых рынков и отсутствие напряженности в политической повестке дня благоприятно повлияют на акции отечественных компаний. Ожидаемый рост до уровня 1950 п. по ММВБ и 1046 п. - по РТС. Внешний фон нейтральный, Америка и Азия закрылись повышением".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Консолидация по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. Приостановка наметившегося ранее подъема цен на энергоносители и сокращение активности на мировых фондовых площадках в преддверии встречи глав центробанков в американском Джексон-Холе (24.08) не способствуют усилению потока заявок на покупку в российском секторе голубых фишек. На валютном рынке также пока не наблюдается оснований для сильных движений, в начале торгов возможно продолжение консолидации вблизи отметки 59 по паре доллар-рубль".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Сегодня мы надеемся на улучшение настроений на мировых рынках: негатив в целом весь отыгран, новых поводов для развития коррекции не появилось, а технически рынок США, ключевой бенчмарк для инвесторов, выглядит локально перепроданным. По-прежнему ждем от индекса ММВБ попыток вернуться выше 1950 пунктов, с сохранением спроса на внутренние сектора, в первую очередь, на электроэнергетику, а также на НорНикель. Выделяем также как локально привлекательные акции Сбербанка и Мечела: компании планируют представить отчетность в среду".
Опубликовано: /Финмаркет/
.
22 августа 2017 года 20:01
Москва. 22 августа. Рынок акций РФ во вторник поднялся вплотную к рубежу 1950 пунктов по индексу ММВБ на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок и нефти, лидировали в росте бумаги "Мечела" в преддверии публикации в среду финотчета компании. читать дальше
.
22 августа 2017 года 19:50
Москва. 22 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря повышению цен на нефть. читать дальше
.
22 августа 2017 года 18:56
Москва. 22 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник демонстрируют плавный рост благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) слегка снижаются в цене, что ведет к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.
22 августа 2017 года 18:50
"Банк России сохранил внушительный лимит на очередном недельном депозитном аукционе, несмотря на предстоящие в конце недели основные налоговые платежи, и предложил банкам разместить на депозитах 1 трлн руб., - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий... читать дальше
.
22 августа 2017 года 18:11
"По отчету консалтинговой компании Petro-Logistics, занимающейся отслеживанием перемещений танкеров, объем поставок нефти ОПЕК в августе может сократиться до 32,8 млн барр в день, что ниже максимумов июля. Цена барреля нефти марки Brent консолидируется под сопротивлением уровня 53$ в ожидании... читать дальше
.
22 августа 2017 года 16:25
Американская валюта сегодня восстанавливается по всему спектру рынка, подпитываемая надеждами на «ястребиный» тон главы ФРС Дж. Йеллен в рамках предстоящего симпозиума в Джексон-Хоу, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По мере приближения... читать дальше
.
22 августа 2017 года 15:54
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 1,2 рубля до 1,31 рубля, говорится в обзоре ИК.
Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать". "Потенциал роста рыночной стоимости подорожавших за текущий год... читать дальше
.
22 августа 2017 года 15:50
Москва. 22 августа. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник днем; рубль повышается к бивалютной корзине, но немного ослабил темпы роста в сравнении с первой половиной дня из-за снижения активности покупателей на рынке нефти. читать дальше
.
22 августа 2017 года 15:34
"Во вторник, 22 августа, российские индексы акций с начала дня растут на низких торговых оборотах. Так, индекс ММВБ прибавил 0,2% и поднялся до 1942 пунктов, а индекс РТС вырос на 0,15% до 1035 пунктов. Курс рубля против доллара сегодня стабилен и колеблется у отметки 59,1 руб./долл. В свою... читать дальше
.
22 августа 2017 года 15:01
преддверии пятничного выступления председателя ФРС США Йеллен на конференции в Джексон Холл наблюдается некоторое усиление курса доллара после вчерашнего ослабления, отмечают аналитики Forexite. В пятницу на конференции также выступит президент ЕЦБ Драги, однако ожидается, что он не будет делать... читать дальше
.
22 августа 2017 года 14:26
Торги 22 августа вновь проходят без единой динамики, что, по мнению начальника управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгия Ващенко, обусловлено нейтральным внешним фоном и отсутствием важных событий. Пара USD/RUB торгуется вблизи уровня 59, ставшего линией... читать дальше
.
22 августа 2017 года 13:51
"Сегодняшнюю торговую сессию на Московской бирже рубль начал с отметки 59,00 руб./долл., нацвалюта укрепляется благодаря слабеющему доллару. Причиной этому являются новые санкции Вашингтона в отношении китайских компаний с целью заставить власть Поднебесной принимать более действенные шаги по... читать дальше
.
22 августа 2017 года 13:28
ank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) с $25 до $24 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с... читать дальше
.
22 августа 2017 года 13:00
Аналитики ING Bank по-прежнему не ждут сильного укрепления рубля с текущих уровней, говорится в обзоре банка.
"Даже уровни 58,50 руб./$1 не выглядят тривиально", - говорится в обзоре ING Bank.
читать дальше
.
22 августа 2017 года 12:50
"В отсутствие значимой статистики на неделе пара EUR/USD ждет выступлений представителей Центральных банков в Джексон Хоуле. Накануне укрепление евро до уровня выше 1.18 было связано с публикацией комментария Бундес Банка о ситуации в немецкой экономике. Бундес Банк не исключает ускорения темпов... читать дальше
.