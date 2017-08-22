Консолидация по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе - ИФ "Олма"

"Консолидация по индексу РТС остается актуальным сценарием в краткосрочной перспективе. Приостановка наметившегося ранее подъема цен на энергоносители и сокращение активности на мировых фондовых площадках в преддверии встречи глав центробанков в американском Джексон-Холе (24.08) не способствуют усилению потока заявок на покупку в российском секторе голубых фишек. На валютном рынке также пока не наблюдается оснований для сильных движений, в начале торгов возможно продолжение консолидации вблизи отметки 59 по паре доллар-рубль", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.