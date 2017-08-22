Индекс ММВБ показал свою неспособность пробить сопротивление 1960 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера индекс ММВБ вырос на 0,36%, - напоминает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников. - Цены на нефть в последние дни стоят на месте, но зато на графике индекса есть поддержка 1900-1910, от которой можно относительно безопасно покупать акции (локальный минимум 1920). На этой неделе с четверга по субботу пройдет симпозиум представителей мировых ЦБ в американском городе Джексон Хоул, на котором ожидаются выступления, в том числе, Джанет Йеллен и Марио Драги (в пятницу). Инвесторы будут следить за их выступлениями, а до этого особой активности на рынке быть не должно".

Встреча комитета ОПЕК+ на тему выполнения соглашения о сокращении добычи (уровень выполнения соглашения упал в июле) не принесла существенных новостей. Технический комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК+ оценил выполнение сделки в июле в 94% против 98% в июне. Теперь инвесторы будут ждать недельных результатов по запасам и добыче в США (от API во вторник и от Минэнерго США в среду). Среди бычьих новостей для цен нефти эксперт отметил выход отчета от ФРБ Сан-Франциско в понедельник, в котором сообщается о том, что спрос в Китае, вероятно, «вступает в период ускорения роста», причем это потенциально может подтолкнуть цены выше $100 в 2025 году, считает ФРБ.

"Американский фондовый рынок по итогам понедельника показал символический рост, - указывает А. Верников. - Но как относиться к нему, непонятно из-за низких объемов на NYSE и Nasdaq. Возможно, это не победа «быков». 8 из 11 главных секторов S&P 500 закрылись повышением. Снижением закрылись технологический, финансовый и энергетический секторы. Энергетический сектор (S&P 500 Energy SectorIndex -0,55%) пострадал сильнее всех, на фоне встречи технического комитета ОПЕК+. Американских инвесторов продолжали беспокоить геополитическая напряженность и продолжающаяся нестабильность во внутренней политике США. Локальный повышательный тренд с 18 мая с.г. на индексе DJIA пробит вниз, поэтому вчерашнее повышение можно рассматривать как возвратный ход к пробитому тренду и покупать акции не надо".

Существенного роста нашего рынка в ближайшие дни эксперт ИК не ждет: "На развивающиеся рынки будет давить геополитическая напряженность. В понедельник начались совместные военные учения США и Южной Кореи, по поводу которых Северная Корея высказалась резко негативно. Индекс ММВБ уже показал свою неспособность пробить сопротивление 1960 пунктов".