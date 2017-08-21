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21 августа 2017 года 19:36

Рубль понижается вечером в понедельник на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 21 августа. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль понижается к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз нефти.

Курс доллара США составил 59,04 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 3,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,73 руб./EUR1, поднявшись на 31,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 15,99 копейки - до 63,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах понедельника на фоне развернувшейся вниз нефти. Участники рынка энергоносителей закрывают длинные позиции, фиксируя прибыль после пятничного роста. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 2,07% - до $51,63 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упали к этому времени на 1,89% - до $47,74 за баррель.

По итогам торгов в пятницу цена Brent выросла до максимальной отметки за три месяца на новости о том, что количество действующих в США буровых нефтяных установок на прошедшей неделе сократилось на 5 штук - до 763 единиц. Столь значительного снижения числа буровых в эксплуатации не наблюдалось с января текущего года.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, поддержку рублю на торгах понедельника оказывают предстоящие на этой неделе налоговые выплаты, а также цены на нефть, остающиеся на высоких уровнях, несмотря на наблюдаемое во второй половине дня коррекционное снижение ее котировок. "Рубль обрел поддержку в предстоящих налоговых выплатах, объем которых достаточно большой. Рублю также помогает высокая стоимость нефти - ее снижение пока не сказывается на нацвалюте, так как доминирующим фактором пока остается налоговый период", - подчеркнул Р.Фролов.

"На валютном рынке пара "доллар-рубль" в течение дня предпринимала попытки закрепиться ниже $59 руб./$1, однако так и не добилась успеха. Несмотря на сохраняющуюся слабость американской валюты на внешних рынках, ситуация на рынке нефти остается весьма волатильной, что мешает паре в закреплении ниже отметки 59 руб./$1. Впрочем, в этом отечественной валюте уже скоро могут помочь основные налоговые платежи, которые пройдут в конце недели", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На этой неделе в пятницу предстоит выплата налогов в размере чуть более 500 млрд рублей. На прошлой неделе рубль был в числе валют, показавших наилучшие темпы роста (он укрепился против доллара США на 1,2%). Российская валюта сумела показать опережающую динамику, несмотря на ограниченную активность экспортеров. Если в преддверии налоговых выплат экспортеры начнут активнее покупать рубли, пара "доллар-рубль" может опуститься ниже 59 руб./$1. Если риторика ФРС и ЕЦБ останется мягкой, это поддержит привлекательность сделок carry trade, и соответственно, российского рубля, который имеет хорошую доходность", - считают аналитики Sberbank CIB.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 22 августа на 22,03 копейки, до 59,1409 руб./$1, и опустил курс евро на 28,83 копейки, до 69,4314 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 27,46 копейки по отношению к пятнице и составил 59,074 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 27,09 копейки по отношению к 18 августа и составил 59,066 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 963,534 млн, из которых $869,25 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 94,284 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 31,76 копейки к пятнице - до 69,3929 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 21,82 копейки по отношению к 18 августа и составил 69,4893 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR299,383 млн, из которых EUR140,328 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR159,055 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в понедельник почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 8,85% годовых, ставка на семидневный срок повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 2 б.п. - до 9,16% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 9,14% и 9,03% годовых соответственно.

"Несмотря на механизмы абсорбирования избыточной ликвидности со стороны Центробанка и начавшийся налоговый период, условия рынка выглядят довольно комфортными. Тем не менее, в конце текущей недели пройдут основных налоговые платежи, которые могут вызвать рост рублевых ставок, особенно в случае увеличения лимитов по депозитным операциям ЦБ РФ", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.


Опубликовано: /Финмаркет/
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