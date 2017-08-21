Рост рынка акций РФ в понедельник сдерживался геополитическими опасениями из-за военных учений США и Южной Кореи

Москва. 21 августа. Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного роста, отыгрывая выросшую в минувшую пятницу нефть, однако подъем сдерживался снижением мировых фондовых площадок из-за геополитических опасений в свете совместных военных учений США и Южной Кореи.

По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ составил 1937,66 пункта (+0,4%, максимум дня - 1943,78 пункта), индекс РТС - 1034,29 пункта (+0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,1%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 59 рублей, что соответствует уровню закрытия пятницы.

В лидерах роста выступили рублевые акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1% и +5,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,1% и +2,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6%).

Подешевели бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Мосбиржи" (-1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%).

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай), снизилась Европа (FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,1-0,8%), нет единого вектора в Америке (индекс S&P 500 подрос на 0,1%, но просели Dow и NASDAQ), корректируется вниз после ралли нефть.

Важнейшим событием текущей недели станет ежегодный симпозиум экономистов и представителей центробанков различных стран, который пройдет в американском Джексон Хоуле 24-26 августа. На нем выступят в том числе глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен и президент Европейского центрального банка Марио Драги.

Нефть выпускает пар после ралли в пятницу на фоне неподтвержденной информации о том, что ExxonMobil Corp. закрывает один из крупнейших НПЗ в США, сообщает MarketWatch. Кроме того, поддержку рынку оказала статистика Baker Hughes: количество действующих в США буровых нефтяных установок на прошедшей неделе сократилось на 5 единиц - до 763 штук.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $51,65 за баррель (-2% и +3,3% в пятницу), октябрьская цена WTI - $47,81 за баррель (-1,8% и +3% в пятницу). Уровень цен примерно на $0,6 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, в понедельник участники глобальных рынков немного приуныли. Европейские фондовые индексы в ходе торгов просели почти на 1%, также проседает Америка, индекс страха VIX остается высоким. Инвесторы опасаются, что старт совместных военных учений США и Южной Кореи повлечет за собой очередную волну эскалации геополитической напряженности с КНДР. Остроты моменту добавляют и внутриполитические перипетии в США.

Российский фондовый рынок на контрасте чувствует себя на редкость уверенно, несмотря на то, что нефть Brent растеряла половину пятничного роста и ушла ниже $52 за баррель. Рубль на бирже в Москве также демонстрирует завидную стойкость - доллар тестирует отметку 59 руб./$1, хотя в возможность возобновления ралли рубля при имеющихся предпосылках верится с трудом.

По словам главного аналитика компании Global FX Сергея Мельникова, на фоне возобновившегося уклонения от рисков и общей осторожности инвесторов спросом снова пользуются золото и иена в качестве защитных активов. В понедельник Америка и Южная Корея начинают 11-дневные совместные военные учения, чем недовольна КНДР. Это создает напряженную атмосферу в сегменте рисковых активов, но при этом не мешает спросу на металлы - особенно активные покупки проходят во фьючерсах на медь и цинк.

Поддержкой для нефти выступают свежие комментарии со стороны представителей ОПЕК, "быки" могут снова предпринять атаку на психологический барьер $53 за баррель. В частности, министр нефти Кувейта заявил, что сокращение добычи картелем в первом полугодии принесло свои плоды, указав на более масштабное, чем прогнозировалось, падение запасов углеводородов в США.

Далее нефть традиционно будет ждать отчетов по запасам и добыче в Штатах от API и Минэнерго во вторник и среду соответственно. На прошлой неделе буровая активность в стране снизилась максимально с начала года, и это позволяет надеяться на позитивные результаты отчетов. Продолжение уверенного падения объемов запасов "черного золота" придаст свежих сил котировкам Brent.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, акции "Мечела" растут в преддверии публикации в среду отчета за первое полугодие по МСФО, от которого ожидаются вполне сильные результаты, так как цены на продукцию в этот период были существенно выше, чем год назад. Продолжают падать бумаги "АЛРОСА", которая подсчитывает убытки после аварии на руднике "Мир" и может существенно изменить прогнозы по производству и финансовым потокам. Акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%) дорожают на фоне максимальных за 16 лет цен на палладий и роста стоимости никеля выше $11000 за тонну.

Рынки Европы и США снижаются - инвесторы в очередной раз беспокоятся по поводу возможного конфликта США и Северной Кореи в связи с проходящими учениями ВМС США и ВС Южной Кореи.

На 21 августа запланирована очередная техническая встреча ОПЕК и прочих участников соглашения по ограничению производства. Основным вопросом будет обсуждение дисциплины соглашения, что в свете роста производства картеля в июле будет совсем нелишним. Между тем, в понедельник у нефти достаточно поводов для оптимизма: в Ливии вновь заблокированы поставки с месторождения Шарара, в США сократилось количество активных нефтяных буровых, в Азии в августе ожидаются повышенные объемы поставок в связи с вводом в строй новых НПЗ в Китае и Вьетнаме.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в росте лидировали акции "СК Южурал-АСКО" (MOEX: ACKO) (+14,8%), АО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+12,5%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+6,6%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+4,6%), банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (+3,7%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,5%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (+3,5%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+3,3%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3%).

Подешевели бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-2,7%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,6%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 20,366 млрд рублей (из них 6,238 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).