Цены евробондов РФ в понедельник плавно подрастают вслед за ростом UST

Москва. 21 августа. Котировки российских еврооблигаций в понедельник плавно подрастают благодаря спросу мировых инвесторов на рисковые активы и благоприятной конъюнктуре сектора американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 1 базисный пункт по отношению к закрытию 18 августа и составила 120,16% от номинала, что соответствует доходности 2,10% годовых (снижение на 0,5 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 18 августа на 1 базисный пункт - до 101,28% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 1,415% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США не изменился и составил 68,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 29 базисных пунктов - до 114,13% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 4,91% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 34 базисных пункта - до 110,35% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 4,895% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 9 базисных пунктов, до 105,48% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 4% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году подорожали на 7 пунктов, до 108,47% от номинала, что соответствует доходности 3,32% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 33 базисных пункта - до 102,13% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 5,11% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 7 базисных пунктов, до 101,9% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,01% годовых).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", основной причиной формирования в секторе российских еврооблигаций тенденции к плавному росту цен стала позитивная динамика базовых активов, котировки которых также плавно повышаются в ожидании встречи центральных банков в конце этой недели в Джексон Хоуле, а также на фоне публикации в США новой порции макроэкономической статистики. Так, индекс экономической активности в США, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в июле снизился до минус 0,01 пункта с 0,16 пункта в июне, тогда как эксперты в среднем ожидали менее резкого снижения - до 0,1 пункта.

Важнейшим событием текущей недели для всех мировых рынков станет ежегодный симпозиум экономистов и представителей центробанков различных стран, который пройдет в американском Джексон Хоуле 24-26 августа. На нем выступят в том числе глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен и президент Европейского центрального банка Марио Драги.

Вместе с тем активность покупателей отечественных евробондов сдерживается снижающейся нефтью, которая демонстрирует негативную динамику, несмотря на позитивные данные об ослаблении буровой активности в США и перебоях в работе крупнейшего нефтяного месторождения Ливии. Эксперты объясняют снижение котировок тем, что инвесторы фиксируют прибыль после значительного роста стоимости нефти в конце минувшей недели. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 МСК подешевели на 2,12% - до $51,60 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,57% - до $47,75 за баррель.

По итогам торгов в пятницу цена Brent выросла до максимальной отметки за три месяца на новости о том, что количество действующих в США буровых нефтяных установок на прошедшей неделе сократилось на 5 единиц - до 763 штук. Столь значительного снижения числа буровых в эксплуатации не наблюдалось с января текущего года. Также нефтяной рынок оценивает новость о том, что Ливия объявила форс-мажор в отношении поставок нефти с крупнейшего в стране месторождения аш-Шарара после того, как в воскресенье доступ к нему был заблокирован. Власти Ливии продолжают работу над возобновлением поставок нефти с аш-Шарары по трубопроводу до экспортного терминала в северо-западном порту Эз-Завия.