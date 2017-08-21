Волатильность на рынке нефти мешает рублю закрепиться ниже 59 - ИК "Велес Капитал"

"В понедельник ставки МБК почти не изменились, а банки предъявили минимальный спрос на аукционах РЕПО Федерального казначейства, - комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - С учетом того, что индикативная ставка MosPrime o/n упорно держится ниже уровня ключевой ставки, во вторник ЦБ может сохранить лимит по депозитным операциям на значительном уровне (неделей ранее регулятор абсорбировал на депозитном аукционе почти 879 млрд руб.), несмотря на основные налоговые платежи в конце недели. На валютном рынке рубль в течение дня предпринимал попытки закрепиться ниже 59 в паре с долларом, однако так и не добился успеха. Несмотря на сохраняющуюся слабость американской валюты на внешних рынках (в понедельник индекс доллара вновь опускался ниже 93 пунктов), ситуация на рынке нефти остается весьма волатильной, что мешает рублю в закреплении ниже отметки 59. Впрочем, в этом отечественной валюте уже скоро могут помочь основные налоговые платежи, которые пройдут в конце недели".