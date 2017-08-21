Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают под влиянием слабеющего курса доллара США - "Открытие Брокер"

Сегодня рынки драгоценных металлов подрастают под влиянием слабеющего курса доллара США, американский фондовый рынок восстанавливается, что, по мнению аналитика по товарным рынкам компании «Открытие Брокер» Оксаны Лукичевой, ограничивает потенциал роста цен на драгоценные металлы. Политическая напряженность несколько спала, но начавшиеся военные учения между США и Южной Кореей могут вновь разжечь огонь конфликта вокруг Северной Кореи.

Рынки также ожидают встречи центральных банков в конце этой недели в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, где основной доклад сделает Дж.Йеллен, председатель совета директоров ФРС США. Запасы в серебряных ETF-фондах немного снизились, запасы в остальных фондах не изменились. Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае подросли, объемы торгов в платине выросли. Курс юаня к доллару США укрепился. Шанхайская биржа организовала две новые инициативы, расширяющие участие Китая в ценообразовании на мировом рынке золота.

В начале 2017 года в Дубае стартовала торговля контрактом на золото, основанном на ценовом ориентире Шанхайской биржи, также Гонконгская биржа начала торговать новым контрактом на золото в юанях и долларах с 10 июля 2017 г. Это увеличивает роль юаня в ценообразовании на золотом рынке, а также предоставляет возможность арбитража между юаневыми и долларовыми ценами. Выросшие цены на золото резко понизили активность покупателей в Азии. Премии на поставку золота в Китае на прошлой неделе снизились до 3-4$/унция против 5-6$/унция на позапрошлой неделе. В Гонконге премии понизились 0,3-0,7$/унция, в Сингапуре и Токио не изменились и составили 0,6-0,8$/унция и 0$/унция соответственно.

В Индии дисконты на золото у дилеров понизились до -13$/унция против - 7$/унция в связи с вялым спросом из-за роста внутренних цен. Активный импорт золота из Южной Кореи сбивает настроение рынка, расширяя предложение. Розничные покупатели приостановили покупки до снижения цен. ЦБ РФ в июле 2017 г. закупил 12,4 тонн золота, доведя золотой резерв до 1729,4 тонн или 55,6 млн унций золота. Доля золота в международных резервах не изменилась и составила 16,7%.

Цены на золото в пятницу протестировали уровень 1306$, после чего откорректировались вниз до уровня 1286$, но вновь подросли к уровню 1293$. "Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1286-1273$, уровни сопротивления – 1306-1320$, - указывает О. Лукичева. - Цены на серебро восстанавливались до уровня 17,32$ в корреляции с рынком золота, после чего опустились до уровня 16,83$, но вновь подросли до уровня 17,07$. Отношение золота к серебру составляет 75,65 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 57,74 пунктов. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,83-16,65$, уровни сопротивления – 17,32-17,47$. Цены на платину вырастали до уровня 992$, после чего опускались к уровню 980$, но вновь выросли до уровня 986$. Спрэд между золотом и платиной составляет 309$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет 51.5$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – 980-954$, уровни сопротивления – 992-997$. Цены на палладий сегодня показывают лучшую динамику среди рынков драгоценных металлов, установив новый максимум на уровне 938$, вблизи которого находятся в настоящее время. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 920-896$, уровни сопротивления – 938-950$".