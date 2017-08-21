Закрытие коротких позиций стимулировало рост цен на нефть - Julius Baer

Котировки нефти подскочили более чем на 3% в пятницу: цена на нефть марки Brent достигла US$ 53 за баррель, напоминает глава исследований макроэкономики и сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. Данный рост обусловлен сразу нескольким разнонаправленными факторами, в том числе новостями о приостановке работы нескольких нефтеперерабытвающих заводов, ослаблении доллара и об очередном замедлении буровой деятельности в США.

Однако стремительный рост цен в пятницу предполагает, что закрытие коротких позиций послужило основным локомотивом роста. Даже если буровая деятельность останется на сегодняшнем уровне, добыча нефти в США достигнет рекордно высокого уровня в следующем году, отчасти из-за большого количества пробуренных, но пока не работающих скважин.

"Мы придерживаемся нейтрального прогноза и считаем, что цены на нефть будут находиться в боковом тренде в большей степени в верхней части диапазона между 40 и 50 долларов за баррель, - указывает эксперт Julius Baer. - Кратковременная волатильность цен по-прежнему подпитывается изменяющимися настроениями на рынке, новостями об изменении поставок и соблюдению соглашения об ограничении добычи нефтяными странами, а также другими геополитическими вопросами. В течение летнего периода настроения и котировки цен на рынке поддерживались значительными снижениями нефтяных запасов в США. Но спрос на нефть будет сезонно слабее в ближайшие недели на фоне завершения автомобильного сезона, что может потенциально привести к негативной динамике цен".

Цены на нефть подскочили в пятницу на фоне закрытия коротких позиций на рынке фьючерсов, в то время как фундаментальных новостей по сектору было мало. Эксперт придерживается нейтрального прогноза и считает, что цены на нефть будут находиться в боковом тренде на фоне увеличения добычи сланцевой нефти и снижения спроса на нефть со стороны западного мира, что, в свою очередь, подрывает усилия Ближнего Востока по ограничению производства.