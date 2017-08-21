Инвесторы уходят из высокорискованных активов - Dukascopy Bank SA

"Новая торговая неделя на российском рынке акций началась с роста основных индексов. Так, благодаря росту курса рубля в ходе вечерних валютных торгов в пятницу, индекс РТС в первую половину сегодняшнего дня поднялся на 0,52% до 1033,3 пунктов. Дело в том, что в конце прошлой недели цены на нефть марки Brent взлетели на 3%, поспособствовав таким образом росту рубля до 59 руб./долл. Впрочем на текущий момент российская валюта снижается на 9 копеек до 59,09 руб./долл., плавно двигаясь вслед за ценами на нефть. Несмотря на внешний негативный фон, индекс ММВБ прибавил 0,3% и достиг отметки 1937 пунктов. В свою очередь, из-за начала совместных военных учений США и Южной Кореи на Корейском полуострове европейские индексы акций дешевеют с начала сегодняшнего дня в среднем на 0,5%. Во второй половине торговой сессии в понедельник мы ожидаем падения российских индексов, поскольку общий тренд ухода инвесторов из высокорискованных активов будет усиливаться с началом торгов на американских биржах", - комментирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.