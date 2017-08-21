Фунт рискует возобновить падение - eToro

Британская валюта сегодня торгуется с восходящим уклоном, восстанавливая силы после падения к 5-недельным минимумам на минувшей неделе, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Пара продвигается к отметке 1.29, но текущая коррекция выглядит хрупкой и сопровождается понижательными рисками.

"Некоторое оживление быков по фунту обусловлено возобновлением повсеместных продаж доллара и обтекаемыми позитивными комментариями британских властей относительно нового раунда переговоров с ЕС, - комментирует эксперт. - Но этот фактор, по-прежнему окутанный туманом неопределенности, может сыграть против валюты. Безусловно, прозрачная позиция Лондона в некоторых аспектах переговоров, позитивна для валюты. Но главный вопрос в том, какую реакцию даст Евросоюз, который дал понять, что к торговому соглашению стороны не приступят до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в текущих обсуждениях условий «выхода»".

Кроме того, дополнительным испытанием для пары GBP/USD на этой неделе станет отчет по ВВП Британии за второй квартал. Недавняя статистика не сильно радовала фунт. Напротив, сильное разочарование вызвали показатели деловой активности. И есть угроза, что экономика не продемонстрирует ожидаемых темпов роста, что может запустить более агрессивные продажи валюты. В этом случае под угрозой уже окажется уровень 1.28, указывает П. Салас.