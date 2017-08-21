Рубль немного понижается к доллару и евро на фоне разнонаправленной динамики нефти

Москва. 21 августа. Доллар США и евро немного повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль понижается к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамики нефти.

Курс доллара США составил 59,07 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 69,46 руб./EUR1, поднявшись на 4,3 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 5,5 копейки - до 63,74 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 22 августа на 22,03 копейки, до 59,1409 руб./$1, и опустил курс евро на 28,83 копейки, до 69,4314 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается к доллару и евро на дневных торгах понедельника на фоне разнонаправленной динамики цен на нефть, консолидирующейся после пятничного роста на данных об ослаблении буровой активности в США и сообщениях о перебоях в работе крупнейшего нефтяного месторождения Ливии. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,02% - до $52,71 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) днем в понедельник повысились на 0,27% - до $48,63 за баррель.

Количество действующих в США буровых нефтяных установок на прошедшей неделе сократилось на 5 единиц - до 763, свидетельствуют данные Baker Hughes. Столь значительного снижения числа буровых в эксплуатации не наблюдалось с января текущего года.

Ливия объявила форс-мажор в отношении поставок нефти с крупнейшего в стране месторождения аш-Шарара после того, как в воскресенье доступ к нему был заблокирован, сообщил председатель совета директоров ливийской госкорпорации National Oil Corp. Мустафа Саналла.

"Предстоящая неделя обещает быть относительно спокойной в части статистики из-за рубежа, основной интерес будет прикован к традиционной конференции центральных банкиров в Джексон Хоуле в США, которая пройдет 24-26 августа. До этого курс рубля будет определяться балансом локальных потоков, в ом числе под налоги. Полагаем, что небольшой краткосрочный потенциал укрепления у рубля может сохраняться, но вряд ли пара "доллар-рубль" сможет уйти далеко и надолго от отметки 59 руб./$1. Баланс рисков на ближайшие недели все равно смещен в сторону ослабления", - полагает главный экономист ING Bank Дмитрий Полевой.

"По итогам недели рубль укрепился к доллару более чем на 1%, войдя в тройку наиболее укрепившихся высокодоходных валют. По мере стабилизации обстановки на мировых площадках, интерес спекулянтов к высокодоходным стратегиям осторожно возвращается. Помимо относительно высоких цен на нефть у рубля есть краткосрочные факторы привлекательности - пик налогового периода в конце текущей недели и высокая вероятность сокращения ключевой ставки ЦБ РФ на сентябрьском заседании на 50 базисных пунктов", - подчеркнул аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

"Постепенно подбирается пик налоговых выплат (25 августа выплачиваются НДС, НДПИ и акцизы, а 28 августа - налог на прибыль). Общий объем выплат в этом месяце относительно невелик - по нашей оценке составляет около 700 млрд рублей, поэтому фактор налогов может оказывать лишь локальную поддержку рублю на текущей неделе. На депозитах и корсчетах в ЦБ у банков находится на сегодняшний день около 3,1 трлн рублей, а ставка Mosprime на 15 базисных пунктов ниже ключевой, соответственно, уровень ликвидности в преддверии налоговых выплат относительно комфортный", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в понедельник почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на прежнем уровне - 8,85% годовых, ставка на семидневный срок повысилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 9,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц понизилась на 2 б.п. - до 9,16% годовых, ставки на 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметках 9,14% и 9,03% годовых соответственно.

"Несмотря на механизмы абсорбирования избыточной ликвидности со стороны Центробанка и начавшийся налоговый период, условия рынка выглядят довольно комфортными. Тем не менее, в конце текущей недели пройдут основных налоговые платежи, которые могут вызвать рост рублевых ставок, особенно в случае увеличения лимитов по депозитным операциям ЦБ РФ", - считает В.Евстифеев.