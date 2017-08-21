Давление сезонных факторов на курс рубля в третьем квартале сохранится - Банк "Санкт-Петербург"

"Негативные ожидания относительно курса рубля в августе пока не оправдались. Но давление сезонных факторов в третьем квартале будет сохраняться. Так на фоне отрицательного сальдо текущего счета платежного баланса на курс рубля серьезное влияние продолжит оказывать динамика притока/оттока капитала по финансовому счету. При этом высокий уровень реальных процентных ставок, относительно стабильные цены на нефть, строгая бюджетная политика по-прежнему создают привлекательные условия для операций carry trade. Риски для

рубля (и других валют EM) связаны с возможным ухудшением ситуации на внешних рынках (геополитика, усиление коррекции на развитых рынках и т.п.)", - отмечают специалисты Банка "Санкт-Петербург".