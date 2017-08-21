К концу недели доллар может потерять от текущих уровней в пределах 1% - "Открытие Брокер"

"К текущему моменту на Московской бирже доллар дорожает на 0,1% от уровней закрытия пятницы и котируется вблизи 59,1 руб. Евро, в свою очередь, дешевеет в пределах 0,05% и торгуется по 69,4 руб. Согласно прогнозам, на предстоящей неделе продолжится ранее сформированный плавный тренд на укрепление российской валюты, - указывает аналитик компании «Открытие Брокер»Тимур Нигматуллин. - Ключевым драйвером укрепления рубля к основным мировым валютам вновь выступит плавный рост цен на нефть на фоне публикации рыночной статистики. Ранее в пятницу Baker Hughes отчиталась о сокращении числа нефтяных буровых в США за неделю на 5 шт. до 763 шт. С учётом сезонности потребления ожидается дальнейшее значительное сокращение запасов как по недельным оценкам от API, так и по данным EIA. Кроме того, прогнозируется сокращение добычи в США. Помимо рынка нефти, важным фактором поддержки рубля на предстоящей пятидневке выступит дальнейшее снижение индекса доллара (DXY) на фоне ожиданий участниками рынка ужесточения монетарной политики в еврозоне в условиях возможно более «голубиных» настроений у ФРС из-за относительно слабой макростатистики по региону за последнее время. Наконец, значимым фактором укрепление рубля выступит дальнейшее охлаждение геополитического ажиотажа вокруг новых пакетов санкций против РФ со стороны США и ЕС. К пятнице доллар может потерять от текущих уровней в пределах 1% до отметки 58,5, а евро может снизиться на 0,7% до 68,9 руб.".