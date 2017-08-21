Российский рынок акций продолжает оставаться в «боковике» в ожидании завершения сезона отпусков и свежего притока денег инвесторов - ВТБ 24

Сокращение числа буровых установок в США за неделю на 5 единиц стало поводом для резкого роста котировок нефтяных фьючерсов вечером в пятницу, напоминает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. За 1 час баррель Brent прибавил в цене 3%, отыграв полностью падение начала недели. Статус-кво на нефтяном рынке восстановлен - Brent торгуется выше $52. Подъём котировок выше в среднесрочной перспективе сохраняется. Ожидаем увидеть значения в районе $60 в текущем году. Однако, вопрос развития пятничного импульса требует анализа. По крайней мере, повод для столь резкого подъёма представляется нам несколько неубедительным. Недельное сокращение числа буровых установок не свидетельствует о переломе тенденции на увеличение добычи сланцевой нефти, лишь стабилизирует объём буровой активности на июльских уровнях – максимальных за последние 2 года.

"Восстановление цен на нефть – однозначно позитивный фактор для российского рынка акций. Акции нефтяных компаний продолжают оставаться в числе наших фаворитов, - указывает эксперт банка. - В целом российский рынок акций продолжает оставаться в «боковике» в ожидании завершения сезона отпусков и свежего притока денег инвесторов. Полагаем, что для стимулирования последнего необходимо увидеть рост цен на «чёрное золото» выше $53.5, что откроет краткосрочные перспективы выхода к $57, т.е. в район максимальных значений текущего года. Обращаем внимание, что завершение многомиллиардной сделки по покупке индийского НПЗ, дополнительно снижает давление на рубль. Вероятно попытка ухода ниже 59 по USDRUB. Укрепление национальной валюты – дополнительная причина обратить внимание на бумаги продуктовых ритейлеров, в первую очередь на Магнит и Ленту. Июльские данные по розничным продажам в РФ (+1% г/г) свидетельствуют об активизации потребительского спроса, что должно найти отражение как в операционной, так и финансовой отчётности крупнейших продуктовых сетей".

Что касается ситуации на мировых фондовых площадках, то настроение в целом негативное. Штаты завершили пятницу снижением и сегодня, вероятно продолжат движение вниз. На этом фоне без оптимизма и в Азии и в Европе. Только Китайские фондовые индексы в лёгком плюсе. Эксперт ВТБ 24 полагает, что для нашего рынка динамика иностранных индексов сейчас будет на втором плане: необходимо отыгрывать изменение конъюнктуры нефтяного рынка.