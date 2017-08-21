По индексу ММВБ прогнозируем закрытие в диапазоне 1920–1940 п. и позитивную коррекцию на этой неделе - ИК "Фридом-Финанс"

Несмотря на негативный внешний фон — снижение фьючерсов на основные индексы и нефть — российский рынок прибавляет 0,2%. Большинство основных бумаг торгуются на положительной территории, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Такая динамика связана в основном с низкой активностью игроков и тем, что нефть, несмотря на легкую коррекцию, все же удерживается выше $52 за баррель. Эксперт полагает, что боковик сохранится до конца дня, поскольку в фокусе нет значимых событий.

Акции Фосагро растут на 1,1% перед публикацией отчетности и презентацией менеджмента, но на общую картину на рынке это не влияет. Бумаги Фосагро стали меньше интересны инвесторам после сокращения доли в MSCI. Даже несмотря на рост производства в 1-м полугодии на 8%, что, позволяет рассчитывать на увеличение выручки до 90 млрд руб. и сохранение рентабельности EBITDA на уровне 32%, ожидать дальнейшей позитивной реакции на отчетность, на мой взгляд, не стоит.

На валютном рынке также обойдется, по мнению эксперта, без резких колебаний, ожидания по паре USD/RUB: 59– 59,50. Причин для заметного укрепления или ослабления рубля сегодня нет, активность игроков останется на обычном уровне. По индексу ММВБ Г. Ващенко прогнозирует закрытие в диапазоне 1920–1940 п. Несмотря на сегодняшний слабый рост, картина в целом складывается в пользу продолжения коррекции на этой неделе, что объясняется осторожностью игроков после недавнего снижения американского рынка.